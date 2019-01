Kristiansander blir rugbyspiller i England

Kristiansanderen blir trolig den første nordmann til å snart debutere på et rugbylag i England. Mandag reiser han over til Saddleworth Rangers, hvor han foreløpig har kontrakt ut 2019.

Han begynte med rugby i Porsgrunn Pirates for tre år siden, og har siden da vært i troppen til to landskamper. Det er ny samling i februar, der alle må prestere om de skal være med videre på landslaget. Det er et mål for Holst å komme til VM med landslaget, og da blir det ingen ulempe med kamper og hardtrening for rugbylaget utenfor Manchester.

Ingen gullgruve

– Blir du rik av drive med dette?

– Nei, det er ingen gullgruve, akkurat. Men jeg får drive med det jeg liker. Jeg skal jobbe deltid i en lokal pub for å få litt ekstra inntekter. Og klubben har skaffet meg et sted å bo.

Midtbanekriger

Rugby er ikke en sport for pingler. Er det en hard oppvekst på Grim som gjør det naturlig å velge rugby?

Marius ler.

– Nei, men når man er 190 centimeter og veier 110 kilo, så er det vel ikke så lett å vifte meg bort. Jeg skal spille såkalt ”prop”, en posisjon på midtbanen hvor man tar imot mye juling. Men det går sikkert greit, sier ingeniørstudenten optimistisk.

Hardere trening

Kontakten med Saddleworth ble formidlet via landslagstrener Lars Haigh. Klubben spiller ikke i øverste divisjon, men Marius skal ut i kamp hver uke og får en tøffere treningshverdag enn hva han er vant med, noe han ser på som positivt.

Og blir det noe tid til overs er det ikke lange biten til Old Trafford hvor han kan se favorittlaget Manchester United spille.