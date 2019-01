Ny storseier til KIF

KRISTIANSAND: Serieleder KIF, som har som mål å ta steget tilbake til 1 divisjon på første forsøk, hadde absolutt mest å spille for i onsdagens match mot tabellsjuer Kragerø.

Kragerø med sine fem seire og seks tap på de 11 første kampene, hadde friskt i minne sist lagene møttes 35–23-seier til KIF i Kragerøhallen.

Famlende åpning

Rundt 220 tilskuere hadde tatt turen til Gimlehallen for å se om KIF fremdeles kunne stå med hodet hevet og to nye poeng i sekken. Kampen startet uten den store kvaliteten i spillet. KIF tok ledelsen, men klarte ikke å riste Kragerø av seg. Til det var det for mange feil som ville straffet seg veldig om motstanderen hadde vært tøffere. Det ble noen veldig enkle mål imot.

KIF ville mye, men fikk ikke den uttellingen de ønsket, og Markus Nilsen kom tidlig inn i målet for Adin Sehovic. Nilsen er nylig kommet hjem fra samling med 00-landslaget i Skien, og var tent på å yte da muligheten kom så tidlig i kampen. Kragerø brukte tiden i angrepene, og det gjorde KIF-spillerne utålmodige og ga dermed motstanderen muligheter. Til pause sto det 19–12 til hjemmelaget.

Trener inn som målvakt

2. omgang startet litt som den første. Kragerø hadde fremdeles lange angrep, men etter hvert som KIF scoret, satte de tempo i ankomst og straffet KIF ved flere anledninger. Vertene skrudde opp tempoet enda mer for å riste Kragerø av seg, og fikk mange kontringer som ga bra uttelling. På en kontring kom keeper løpende inn fra siden i et tigersprang og reddet ballen. Dette resulterte dessverre også i at han traff stolpen med beinet og måtte se resten av kampen fra sidelinjen. Dermed måtte trener Brede Olav Pedersen være keeper resten av kampen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Kampen ender med en komfortabel 41–25 seier til KIF, og fortsatt serieleder i 2. divisjon avdeling 3.

Kampens toppscorer ble Kragerøs Andreas Pedersen med ni mål, og KIF sin toppscorer i denne kampen ble Jostein Pedersen med åtte mål.