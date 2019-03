Fant drømmemannen i Sommerløpet

Sommeren 2014 møttes vi på halvmaraton på sommerløpet i Kristiansand. Tilfeldigheter som en glemt klokke, en ballongmann og tidtaker som forsvant ut av syne, et felles mål og samme fart gjorde at vi fant hverandre og kjærligheten. For to uker siden sa vi ja til å løpe side om side for alltid.

«Takk Sommerløpet og Facebook for at jeg skulle bli kjent med min bedre halvdel og sjelevenn.» Dette delte jeg i talen da vi giftet oss 16. februar i år. Som innflytter på Sørlandet hadde jeg fått høre av noen kolleger om dette løpearrangementet i Kristiansand og hadde bestemt meg for å løpe halvmaraton for første gang i 2014.

Ingen plan B

Året før løp jeg maraton i Oslo og derfor satte jeg meg som mål å løpe halvmaraton på 1 time og 45 min. Målet var å komme blant de ti beste i mitt alderskull. Denne dagen hadde jeg glemt klokka min hjemme, så min strategi var å følge mannen med ballongen der det sto 1.45 eller noe i nærheten, slik at jeg hadde en pekepinn på hvordan jeg lå an. Dette hadde vært en god strategi i maraton året før.

Privat

Startskuddet gikk, i øs pøs regnvær iført en grønn deltaker-skjorte og håret dratt stramt bakover i en hestehale satte jeg fart over startstreken. Nede ved festningen kikket jeg opp for første gang, den løpende folkemengden hadde løsnet litt opp og vi hadde endelig litt mer plass.

Mannen med tidsballongen hadde visst også løst seg opp og forsvunnet ut av mitt syn. Han var ikke å se verken foran eller bak meg. Strategien slo sprekker og jeg hadde ingen plan B.

Grønnkledd følgesvenn

Ved siden av meg løp en annen grønnkledd deltaker. Vi hadde hatt jevn fart en god stund og jeg så han hadde pulsklokke. Jeg spurte hva han skulle løpe på og da han svarte 1.45 var det gjort. Vi bestemte oss for å holde følge. I regnværet og gjennom nesten hele løpet, løp vi der side om side, vi skravlet og lo og jeg glemte helt at det liksom skulle være tungt å løpe.

Faktisk så ante jeg ikke hvordan denne mannen så ut annet enn det lille jeg kunne se i profil, navnet hans hadde jeg også glemt, men der løp vi side om side og pushet hverandre opp bakker og holdt følge som om dette var det mest naturlige å gjøre sammen med en vilt fremmed.

Frode Jensen

Mot slutten av løpet begynte kneet mitt å svikte og den grønnkledde mannen forsvant framover i et virvar av andre grønnkledde deltakere. Noen minutter etter krysset jeg målstreken, haltende, gråtende og stolt, jeg hadde klart målet og faktisk enda bedre enn planlagt, 1.43.15.

Da jeg kikket opp, sto han der og gratulerte meg. Jeg kan tenke meg at jeg var ganske så sjarmerende i den gusjegrønne T-skjorta, med snørr, tårer og maskara smurt utover i det rødsprengte fjeset.

Melding i søppelpost

Seinere søkte han meg opp i resultatlistene på navn og tid for å finne rette dame. Han skrev en melding på Facebook og ventet han tålmodig på svar. Det skulle vise seg å ta litt tid, meldingen havnet i søppelpost og ble dermed ikke lest med det første. Etter en del skriving fram og tilbake klarte han å få meg med på en løpetur og etter dette skulle det bli flere treningsturer på oss.

Etter å ha løpt sammen en god stund inviterte han meg med på en ordentlig date på restaurant. Dette var første gang vi skulle se hverandre uten løpetights og teknisk treningstøy, ingen pulsklokke eller joggesko. Etter dette gikk det slag i slag. Vi flyttet raskt sammen, kjøpte rekkehus, stasjonsvogn og fikk en fantastisk sønn.

Privat

Inngraverte ringer

De sier at kjærlighet kommer når du minst venter det, og for oss gjorde den det. En tilfeldig løper med samme farta skulle vise seg å bli en bestevenn og en kjæreste. For ett år siden fridde Eirik og 16. februar 2019 giftet vi oss i Spania.

Det ble en herlig uke med løpetur med våre venner dagen før bryllupet, vielse i sjømannskirken på Costa del Sol og en fantastisk bryllupsdag der vi ikke kunne bedt om mer. Omgitt av våre nærmeste ga vi hverandre vårt ja og lovet å løpe sammen videre i livet.

Gravert inn i ringene vi ga hverandre står det: «Sommerløpet 09.08.14». En dato og et løp vi alltid kommer til å huske. Et tilfeldig møte i full fart mot et felles mål som resulterte i et ekteskap og et felles mål videre i livet også.

Takk Sommerløpet for et fantastisk arrangement, vi håper å kunne løpe mer framover og delta her som en tradisjon og for å minnes augustdagen vi møtte vår sjelevenn.