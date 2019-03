Fløy-seier mot Søgne

KRISTIANSAND: Det ble en underholdende kamp på Arkicon Arena mot Søgne. Fløy stilte med et blandingslag av spillere fra A-troppen samt spillere fra Fløy 2/ G-19-stallen. Kampen var preget av innsats og dueller, og for publikum ble det spenning helt til Magnus Ask Mikkelsen avgjorde 10 minutter før slutt med et følsomt skudd i lengste hjørne fra spissen av 16-meteren.

Første omgang var Fløy det førende laget, men Søgne var godt organisert og var farlig frampå et par ganger. Lasse Sigurdsen scoret omgangens eneste mål etter 20 minutter da han satte en skudd-retur kontrollert i høyre hjørne for keeper. Søgne fikk for øvrig en spiller utvist, men etter enighet fikk de bytte inn ny spiller.

Andre omgang startet med et par kjempesjanser til Fløy, men verken Ole Fredrik Thorsen eller Magne Karlsen klarte å sette ballen i mål. Utover omgangen spilte Søgne seg til et par store muligheter, men Fløy-keeper Andreas Olsvoll var fint med på notene.

Assistenttrener på A-laget, Nils Petter Andersen, var fornøyd med den defensive delen av spillet etter kampen, mens det var en del å gå på i den offensive biten. For en forsvarsspiller er det alltid fint med null baklengs. Søgne-treneren var fornøyd med innsatsen til sine gutter, og at spillemønsteret begynner å sitte bedre og bedre.

1–0: Lasse Sigurdsen (20)

2–0: Magnus Ask Mikkelsen (80)

Fløys tropp:

Andreas Olsvoll, Jone Bjerkreim Kleppa, Iva Barobe, Anders Høgetveit, Isak Reinhardsen, Ole Fredrik Thorsen, Erik Marcussen, Daniel T Eikeland, Magne Karlsen, Andre Richstad, Lasse Sigurdsen, Magnus Ask Mikkelsen, Jens T Jernæs, Mansoor Said, Thor Helge Thorsen og Allan Ssekamate.

Søgnes tropp:

Jesper Augustinsen, Ditlef Ueland, Eivind Bjørkkjær, Espen Sørensen, Fredrik Kjær, Jarle Rogstad, Joel Hope, Kevin Johansen, Kevin Vigebo, Lasse Fardal, Morten Dalene, Tobias Aamdal, Markus Aamodt, Martin Velle, Mathias Pettersen og Kristian Rogstad.