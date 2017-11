AK28-damene mot rekord-sesong

KRISTIANSAND: Mange lag har forsøkt, men alle har feilet. Kan noen slå AK28-damene i år? 11 seire av 11 mulige, 22 poeng totalt og hele seks poeng over laget på plassen under.

Sesongen 15/16 var triste greier. Fra sesongstart var laget klar over at de måtte levere for å få lov til å holde seg i 2.divisjon. Presset ble derimot for stort, de andre lagene var for sterke og for mange poeng gikk tapt. Ved sesongslutt lå laget på en 10. plass, som automatisk gjorde at de måtte rykke ned til 3.divisjon. Helt siden da har damene jobbet mot ett felles mål - opprykk.

Jevnt gode i 2. divisjon

Når man ser på resultatene damene hadde i 2.divisjon de siste seks årene, er det ingen tvil om at damene hører hjemme i divisjonen. På det beste var de å finne på 3.plass, på det dårligste en 8.plass - ser man bort i fra 2015/16-sesongen. Da damene var å finne i 2.divisjon, var de spesielt kjent for to ting; hurtighet og en ung stall. De hadde et hurtig offensivt spill, mye rushballer og kjappe finter. Stallen hadde en gjennomsnittsalder på rundt 20 år, og antall spillere var noe færre enn i dag.

Silje Gumpen

Selv om mye er likt med dagens lag, er det også noe nytt. Laget har i dag en høyere snittalder, som betyr at det i dag er flere rutinerte spillere som har mange års erfaring bak seg. Mange av disse er de samme som spilte for mange år siden, som med årene har utviklet en ekstremt god spillforståelse, mens andre er nye spillere som kommer fra andre klubber.

Samspilte

Hurtighet er heller ikke lenger nøkkelordet for årets lag, selv om de også i år er raske over parketten. Årets lag er samspilte og kjenner hverandres styrker og svakheter. De bruker bevist spillernes sterke sider mot motstandernes svakheter, og lurer frem feil og frustrasjon hos laget på motsatt side av banen. Både på banen og benken terpes spillerne til enhver tid av flinke og kompetente trenere og medspillere til å yte sitt beste for laget.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Silje Gumpen

Greipstad gikk for ikke lenge siden ut med et innlegg i lokalavisen hvor de påsto at de var det eneste laget som hadde mulighet til å slå serielederne med innlegget Bare vi som kan ta poeng fra AK denne sesongen.

Greipstad ble derimot overkjørt av klubben i rødt, og da kampen ble blåst av etter 2 x 30 minutter på parketten, sto det 19-35 på tavlen - i AK28s favør. Dagen derpå ble det publisert følgene innlegg lokalavisen til Søgne og Sogndalen: Rundspilt av serielederen: - Aldri tapt så stort i 3. divisjon. Greipstad-trener Bjørn Hagen uttaler i innlegget i lokalavisen at han er overbevist om at ingen kommer til å slå AK28 damene denne sesongen, og at møtet med de røde damene ble verre enn forventet.

"Det er ikke noe som heter JEG på dette laget, kun VI"

AK-damene har bare fire kamper igjen å spille i 2017. Det store spørsmålet nå er om laget går ubeseiret gjennom den første delen av sesongen.

Rutinerte Maren

Maren Mykland er en av spillerne som har vært med laget i opp- og nedturer. Selv om hun har vært noen sesonger borte på grunn av utdannelse og jobb, stiller hun i år igjen trofast i den røde drakten.

Silje Gumpen

- For laget ville det betydd mye å rykke opp igjen til 2.divisjon, da det er det vi trener for og ønsker sterkt. Tøffere motstand vil gjøre at laget kan utvikle seg enda mer. For klubben vil det være positivt å rykke opp, blant annet for å ha et bredere tilbud for både de som vil satse og for de unge i klubben, sier Maren. Hun er å finne på forskjellige plasser på banen. Hoppskudd, stegskudd eller gjennombrudd - hun kan det meste. Hun er også ikke minst en person man kan regne med gir beskjed om noe er urettferdig eller noen blir feil behandlet, og er derfor en viktig brikke på laget.

Dobbel dekning

- Lagets største styrke er at alle spillerne bidrar og vi har gode spillere på alle plasser med dobbel dekning. Det er svært vanskelig å stoppe et lag hvor alle kan skyte og score mål. I tillegg er det en stor styrke at samholdet vårt er så godt, det gjør at vi støtter hverandre både på og utenfor banen. At vi finner på mange gøye ting og kjenner hverandre godt, gjør at det er lettere å være et lag i vanskelige kamper og tunge treningsperioder, sier Maren.

Silje Gumpen

Ikke gå glipp av de siste kampene i damens rekordsesong!

Gimletroll - AK 28. Onsdag 29. november, kl. 20:30. Gimlehallen

AK 28 - Varhaug. Lørdag 2. desember, kl. 17:00. Odderneshallen

AK 28 - Åkra. Søndag 9. desember, kl. 15:30. Odderneshallen AK 28 - Tastavarden. Lørdag 9. desember, kl. 16:40. Odderneshallen

Resultatene de siste sesongene i 2.divisjon:

Sesong 09/10 - 7.plass

Sesong 10/11 - 3.plass

Sesong 11/12 - 4.plass

Sesong 12/13 - 8.plass

Sesong 14/15 - 5.plass

Sesong 15/16 - 10.plass