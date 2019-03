Travtips Sørlandets Travpark 17.3.19

Denne hesten har hatt en veldig fin utvikling i Mikkelsens regi og her tror jeg det kommer flere triumfer. Han er startrask, men er ikke avhengig av tet. Jeg tror på en solid sjanse uansett posisjon.

V65-1 2140 autostart. Start 18.15

1 Voje Per A Ber Maks sist. Premie. C 2 Frier Birk A Frø Sterk. Løp i kroppen. B 3 Arnspik G Mik Litt fast sist. På gang. B 4 Myr Seira P Kal Forbedret sist. C 5 Havblikk E Høi Har fart for seier. B 6 Will Lita C Rol I form. Vinner snart løp. B 7 Langlands Odin V Tjo Ble sliten sist. Kan vinne. B 8 Kringeland Enok J Eri Er i fin form. Favoritt. A

Kringeland Enok-Langlands Odin-Havblikk Outs: Will Lita

8 Kringeland Enok holder formen. Var inne på Bjerke på onsdag og ble nummer tre. Kjørte seg til tet og ledet til inn på den siste svingen. Hodt farten glimrende helt til mål var passert. Vanskelig spor, men ikke umulig at han kjører seg til tet igjen. 7 Langlands Odin har også et meget høyt toppnivå. Har spor på innsiden og på en meget god dag så er det ikke helt umulig at han kan holde favoritten ute, men han blir nok mest sannsynlig kjørt på sikkerhet i starten. Uansett en het vinnerkandidat. 6 Will Lita fortjener snart en seier. Har gjort mange gode løp uten å gå helt til topps. Det kan skje på søndag.

V65-2 2140 autostart. Start 18.35

1 Eikjærva E Høi Er i form. Gardering. B 2 Reinfaks Å Ten Henger med til premie. C 3 Tangen Frikk T Sol Av de bedre. B 4 Brage Mollyn A Frø Svak sist. Hatt pause. C 5 Torden Prinsen J Eri Usikker form etter pause. C 6 Trø Flax L Kol Har kapasitet. B 7 Jerkla O.K. Ø Tjo Av de bedre, A 8 Stjerne Bo H For Ikke vist form. C 9 Flammen Julie J Und Smyger med til trippel. C

Jerkla O.K.-Trø Flax-Eikjærva Outs: Tangen Frikk

7 Jerkla O.K. blir min spenstige favoritt i dette løpet. Hesten er mye bedre enn de to siste innsatsene viser. Tredjesist så imponerte hun til sølv etter en strevsom reise mot tøff motstand. Spennende med Tjomsland opp som kusk på Thygesen-trente Jerkla O.K. 6 Trø Flax trenes også av Jenny Thygesen. Han har et meget bra toppnivå, men det er lenge siden han har vunnet løp. 3 Tangen Frikk er nok muligens den beste hesten og uten galopp har han en stor vinnersjanse. 1 Eikjærva er alltid med i toppen og vinner snart løp.

V65-3 2140 volte til v/125. Start 18.55

1 Kilestjerna J Eri Skuffet i det siste. B 2 Kilemi Ø Tjo Hatt lang pause. C 3 Dag Eldmi D Dal Debuterer i ny regi. B 4 Bjønnum Baus P Kal Vant sist. B 5 Lille Senumsprinsen V Tjo Gjør ok løp hver gang. C 6 Eigelands Rebecca L Kol Har kapasitet for seier. B 7 Lome Perla E Høi Ned en klasse. B 8 Gerifaks G Mik I fin form. Gardering. A

Gerifaks-Lome Perla-Dag Eldmi Outs: Bjønnum Baus

8 Gerifaks har hat ten fin vinter og funnet sin toppform i en alder av 12 år. Sett rekord i sitt siste løp og viste at formen fortsatt er intakt. 7 Lome Perla er bra på sitt beste og får som oftest en premie, men vinner ikke så ofte. 4 Bjønnum Baus fikk et fint løp på Jarlsberg og takket for det med å skli unna til en sikker seier. Kan absolutt vinne igjen. 3 Dag Eldmi har vist bra kapasitet og gjort mange gode løp i Berås regi. Kommer nå ut for Jenny Thygesen og tas med på gardering. 6 Eigelands Rebecca har bra toppnivå, men er håpløst usikker.

V65-4 2140 volte til v/90. Start 19.15

1 Golden Loom P Kal Løp i kroppen. C 2 Special Edition D Dal Premie som gjelder. C 3 I.D. Visualistic J Eri Må vise noe i løp. C 4 Gentle Design L Kol Har kapasitet. Hatt pause. B 5 Unaffected A Frø Maks trippel med klaff. C 6 Guccio Fortuna Ø Tjo I fin form. B 7 N.Y. Play My Ace V Tjo Speeder fort med rett løp. B 8 Ranja Hill M Ber Forbedret sist. C 9 Rock'n Rolling E Høi Spennende årsdebut. A 10 Julia Early A Ber Premie er målet. C

Rock`n Rolling-Guccio Fortuna-Gentle Design Outs: N.Y. Place My Ace

9 Rock`n Rolling er en traver av rett sort. Har vært borte lenge, men treningsrapportene er gode. Regnes på direkten. 6 Guccio Fortuna har endelig begynt å vise noe av det han kan. Tas med om man garderer, min favoritt.

V65-5 1609 autostart. Start 19.35

1 B.B. Photo C Win Fint spor. Premie. C 2 Whisky Voice A Aks Fungerte ikke sist. B 3 Lonely Warrior E Høi Kommer ut etter pause. C 4 Super Orlando D Dal Tøft ute sist. C 5 Royal Winner Ø Tjo Ok sist i tøffe omgivelser. C 6 Al B. Back Zet G Mik Knallform. Banker. A 7 That's Good Chip Å Ten Satt fast sist. B 8 Ubet P Kal Vanskelig spor. C 9 Dante Kievitshof V Tjo Trippelsjanse. C

Al B. Back Zet-Whisky Voice-Royal Winner Outs: That`s Good Chip

6 Al B. Back blir min frekke banker denne søndagen. Han har utviklet seg mye etter at han kom i trening til Geir Mikkelsen. Fem starter har resultert i tre seiere, en andre- og en tredjeplass. Sist gikk han på et tap, men innsatsen hans sto likevel til terningkast seks. Han er flink fra start og jeg tror han tidlig kommer seg til front. Uansett posisjon så tror jeg på en solid vinnersjanse. Min banker for omgangen.

V65-6 2140 autostart. Start 19.55

1 Anthony Downs J Eri Har kapasitet. B 2 I See U. One T Sol Variabel, men kan litt. C 3 Bleeding Heart L Kol Kommer ut etter pause. B 4 Thai Voyager P Kal Er på vei mot formen. C 5 Broadway Blaze G Mik Henter seg en fin premie. C 6 Fabian B.R. J Han Bra avslutning sist. B 7 Spicy Challenger A Aks Tøft ute sist. B 8 Wayne Brogård E Høi Bra toppnivå. A 9 Ubuntu K Sør Kan kjempe om trippelplass C 10 President Ideal D Dal Hatt lang pause. C 11 Chellas Girl Å Ten Har kapasitet. C 12 Whatsoflying S.S. V Tjo Steintøft ute sist. B

Wayne Brogård-Whatsoflying S.S.-Anthony Outs: Fabian B.R.

8 Wayne Brogård en vinnerhest av de sjeldne kommer denne gangen ut fra et sjanseartet spor og det kan bli en tøff tur. Tempo er en fordel, men om det ikke blir tempo så lager han nok tempo selv. 12 Whatsoflying S.S. er en hest med fin kapasitet. Han er variabel i prestasjonen, men på sitt beste er han en av de beste i dette feltet. 6 Fabian B.R. ble spådd en lysende karriere da han begynte å starte som unghest. Vant blant annet Widding-løpet og slo da verdensrekordholderen Ferrari B.R. Kurven har dessverre vært forskjellig på disse hestene, men han virker til å være på vei mot en formtopp.

Lite V65-forslag

V65-1: 8-7-6

V65-2: 7-6-3

V65-3: 8-7-4-3

V65-4: 9–6

V65-5: 6 Al. B. Back Zet.

V65-6:8-12

144 kroner

Stort V65-forslag

V65-1: 8-7-6-5

V65-2: 7-6-3-1-5-9

V65-3: 8-7-4-3-6-1

V65-4: 9–6

V65-5: 6 Al. B. Back Zet

V65-6: 8-12-6-1-7-3

1728 kroner