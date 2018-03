Tekno Odin strålte - nå venter mestermøte

STAVANGER: Sørlandets superstjerne, Tekno Odin, slo tilbake med et brak da han tok årets første seier tirsdag kveld. Sammen med sin våpendrager Øystein Tjomsland leverte topptraveren et luftig oppløp til klar seier, den 71. i karrieren. Den herlige stilen på den ti år gamle hingsten bærer bud om at Tekno Odin er på vei tilbake mot gamle høyder.

- Suget han hadde ned oppløpet lover godt for fortsettelsen, understreket Tjomsland i seiersintervjuet etter løpet. Se Tekno Odins voldsomme oppløp i klippet fra TV-kanalen Rikstoto Direkte Etter en sisterunde i underkant 1.21 er nå siktet innstilt på Moe Odins æresløp under påsketravet i Skien. Der venter sesongens første duell med selveste Lannem Silje.

- Etter et oppløp i 1.16-fart viste han at storformen er i anmarsj. Nå er vi klare for Klosterskogen i påsken, skrev Sørlandets Travparks championtrener på Facebook etter løpet. Tekno Odin travet 1.23,5/2080 meter fra sitt 40 meter lange tillegg.

- Tekno Odin er en hest som betyr mye for oss. Vi har slitt lenge for å få ham helt i orden igjen, men nå tåler han mye trening. Vi går en spennende tid i møte, fastslo Tjomsland overfor TV-kanalen Rikstoto Direkte.

Hest og kusk jubilerte

Sejr Gammelsbæk og trener og kusk Geir Mikkelsen noterte seg begge for jubileer da de sammen tok seg av det innledende løpet på Forus tirsdag kveld. Den ni år gamle hingsten tok karrierens 40. seier, mens sørlandstreneren sikret seg karrierens 800. seier fra sulkysetet. Sejr Gammelsbæk hadde ingen problemer med å forsvare teten nedover startsiden, og siden passet Mikkelsen kun på elitehesten Winmecredit i ryggen.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Arnfinn Roaldsøy

Til mål kom den danskfødte hingsten på 1.14,5a/1600 meter. Sejr Gammelsbæk kan vise til en helt enorm statistikk; den 40. seieren ble tatt i karrierens 98. start! Den uslitelige seiersmaskinen mangler nå bare 20.575 kroner på å passere to millioner kroner inntjent i karrieren. Det er Mikkelsen som eier hesten blant annet sammen med sørlendingene Jan Kåre Limm og Rune Isefjær.

Arnfinn Roaldsøy

Dobbel til Mikkelsen

Mikkelsen økte senere på kvelden til 801 seire da han styrte inn Eiken-hoppa Eikjærva til karrierens første seier. Den fire år gamle hoppa satte ny personlig rekord da hun vant på 1.31,6/2040 meter etter å ha ledet løpet hele veien, og seieren ble av det enkle slaget for den talentfulle sørlandshoppa. Eikjærva starter igjen allerede på lørdag, under V75-omgangen på Sørlandets Travpark. Eikjærva eies av Alf Torfinn Skeie og Jonny Kongevold, og trenes av Arild Berås.