Startet på bunn - vant veddemål

For et år siden inngikk jeg et nokså hårete veddemål med leder av Kristiansand Løpeklubb, Finn Kolstad, om å klare å løpe ti kilometer under 45 min. Dette var i lystig lag, så uten å tenke på verken formen eller mine 106 kilo, takket jeg ja til utfordringen. Vi la 5000 kroner i potten.

Normalt unngår jeg å vedde, men denne gangen var det annerledes, da jeg er av den oppfatning at målet helliggjør middelet.

I råtten form

Det begynte trått, jeg pustet og peste som en hvalross på min første offisielle 10 km i Vinterkarusellen for et år siden. Ør og med blodsmak i munnen kom jeg sist i mål på tiden 63,30. Jeg fikk spørsmålet av Finn om jeg ville trekke veddemålet mot å betale 500 kroner. Det fristet, men tenkte at jeg har jo et helt år på dette, så jeg takket nei.

Uten å tenke på verken formen eller mine 106 kilo, takket jeg ja til utfordringen.

Gjennom året har veddemålet ligget og gnagd i bakhodet. Stemmen har daglig minnet meg på at; Nå må du ut... Opp av sofaen, ut og løp. Stå opp tidligere, ta ei økt før du dra på jobb. Kutt ut den siste tacolefsen osv. osv. Veddemålet har vært både ei mare og en Sokrates for meg.

I forrige uke, på 3. juledagsløpet i Mandal, var det endelig duket for konkurransen. Den store konkurransen hvor jeg skulle konkurrere mot min største konkurrent - meg selv. Jeg hadde gått ned fem kilo i vekt det siste året som følge av treningen og et lett justert kosthold. Jeg trente i snitt to ganger per måned fram til slutten av august. Planen var å løpe Sommerløpet, men jeg fryktet at resultatet ville demotivere meg, da jeg hadde trent alt for lite. Derfor valgte jeg å stå over.

Trente stadig mer

Fra september til desember ble det flere økter, i snitt rundt fire hver måned og i desember måned hadde jeg seks-åtte økter. Øktene har foregått ved at jeg har trent intervaller ved å løpe en og to kilometer med ett til to minutters pauser og repetert dette fire-seks ganger. Mellom intervalløktene har jeg løpt rolige og litt lengre økter.

Jeg fikk spørsmålet av Finn om jeg ville trekke veddemålet mot å betale 500 kroner.

I høstferien var vi i Malaga. Da fikk jeg lagt inn én økt hver morgen i høyden i stekende sol. Jeg har ikke endret kosthold vesentlig, men gått fra fire til tre skiver i lunsjen og kuttet generelt ned på overflødig drikke- og matinntak. Utover det var det ingen radikale endringer, så hvis flere ønsker å ta noen grep vedrørende helsen, trenger man altså ikke å forringe hele livskvaliteten for å komme i litt bedre form.

Avsluttet med spurt

Etter en fantastisk tur bort i bilen til Mandal sammen med min mentor Joakim Hanssen, gikk vi gjennom løpet og jeg gjorde klar svarene mine på alle innvendinger og tanker som måtte komme underveis. Samt å huske å minne meg på å sysselsette meg underveis: Løper jeg riktig, er holdningen bra, går bena lett osv.

Jeg klarte det. Jeg kom i mål, med en voldsom spurt de siste 100 meterne, på tiden 44,22.

Var topp motivert

Tusen takk til Finn Kollstad for at du valgte å risikere veddemålet, jeg hadde nok ikke klart å hente ut motivasjonen gjennom året uten denne gulroten. Takk for at du ikke hadde troen på meg, og at du sa direkte til meg: "Jeg tror du kunne klart det, men din svakhet er at du ikkje gidde" på kav venndølsk, det gjorde noe med topplokket, lokomotivet og den indre killeren i meg. Men den sterkeste motivasjonen gjennom året var å ikke tape pengene.

Takk til Finn for at du ikke hadde troen på meg

Det å vinne penger i tillegg til seieren, føles nesten for mye. Men må innrømme at pengene kommer veldig godt med nå etter jula. Hadde nok merket denne posten på de ellers så røde tallene denne måneden ganske så heftig.

Jeg vil igjen takke Joakim som har vært en utmerket mentor underveis, stilt krav, blitt skuffet over min manglende trening og gitt meg alvorsord underveis. Så vil jeg takke Christian Nordgård for å dra meg ut på treninger på sensommeren og gjennom høsten.

