Jeg tenker først og fremst på hesten, at den skal få en god opplevelse av en veltrent og god rytter. Å bli en veltrent og en god rytter kommer ikke av seg selv. Det krever mye terping på teknikk, kondisjon og styrke (både statisk og dynamisk).

«Feelingen» og kjemien med hesten er vel så viktig. Når man som rytter er godt trent, vil man få en mye bedre selvtillit og føle man hjelper hesten istedenfor å gjøre den dårligere. Det kjennes bedre å få en fjerdeplass om man føler man har fått maks ut av hesten, enn å få en fjerdeplass og ikke ha klart å yte sitt maks på grunn av at man blir sliten.

Her trener jeg med Plastic Wonder:

Utrolig lärerikt å väre med på Fredrik Johansson sine monte treninger. Mye vi monte ryttere ikke tenker på. Som f.eks det å dra hestene for mye i munnen, istefenfor å bruke kroppen og hendene riktig. Balanse punkt på hesten i forhold til drivning. Når man driver, så mister man gjerne balansen til högre eller venstre. Tenk på belastningen hesten får i den farten med at man sitter skjevt på ryggen. Og ett eksempel til! Knärene. Hvorfor skvise knärene intill salen? For det förste er det mye tyngre og mer unaturlig stilling å stå i, balansen skal kommer fra bøylene og gjennom kroppens position. Mange finner balansen fra munnen på hesten. Pröv å få knärene mer ut og fin ett balanse punkt. Stram magen, inn med armene, og husk på hvordan du har foten i stigböylen 🏇🏻 #monte #kanalltidblibedre #riktigtrening Posted by Madelen Berås on Wednesday, January 17, 2018

Nylig testet jeg ut en mekanisk hest, kalt plastic wonder. Det var veldig lærerikt. Det er mye vi montéryttere ikke tenker på, som f.eks. det å dra hestene for mye i munnen, istedenfor å bruke kroppen og hendene riktig. Balansepunkt på hesten i forhold til driving. Når man driver, så mister man gjerne balansen til høyre eller venstre. Tenk på belastningen hesten får i den farten med at man sitter skjevt på ryggen.

Og ett eksempel til! Knærne. Hvorfor skvise knærne inntil salen? For det første er det en mye tyngre og mer unaturlig stilling å stå i, balansen skal kommer fra bøylene og gjennom kroppens posisjon. Mange finner balansen fra munnen på hesten. Prøv å få knærne mer ut og finn et balansepunkt. Stram magen, inn med armene, og husk på hvordan du har foten i stigbøylen!

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Det er dessverre vanskelig for oss montéryttere å satse så mye på bare denne hestedisiplinen, ettersom man ikke kan leve av det. Derfor blir ofte kvaliteten som den blir. Men all trening er bedre enn ingenting. Man kan alltid bli en bedre rytter, det er det man må strebe etter hele tiden. Samt tenke på at hesten skal få den beste opplevelsen som mulig av deg som rytter. Jeg synes alle travbaner bør ha en treningshest så montérytterne virkelig kan forberede seg for å ut i banen å prestere. Det burde også være en trener tilgjengelig, som kan vise øvelser, teknikker og lignende.

Equum.se

Siden min forrige blogginnlegg har jeg flyttet til Sverige med min kjæreste, og prioriterer jobb for øyeblikket. Monté står alltid nær mitt hjerte. Det som er perfekt er at jeg nå kommer til å jobbe som resepsjonist, instruktør og personlig trener på Nordic Wellnes, og da holder jeg på med noe som jeg elsker, nemlig trening. Og treningen kan jeg få mye utbytte av. Det ser jeg på som en mulighet for å bli en enda bedre rytter. Ellers stresser jeg ikke med å ri så mye akkurat nå, men satser på det blir mer av det etter hvert.