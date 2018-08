Debuterte da Vindbjart vant sjette strake

VENNESLA: En forrykende åpning ga oss 2-0 mot Sandefjord 2 etter bare et drøyt kvarter. Etter det burde det blitt mange flere mål, men gjestene klarte å tette igjen bak. Et par gode keepere og noen litt svake avslutninger gjorde at andreomgangen ble målløs, men tre nye poeng gjør at vi henger med i kampen om opprykk, og får en såkalt sekspoengskamp i Horten mot Ørn nå til lørdag.

Fakta: Kampfakta Vindbjart-Sandefjord 2 2–0 (2–0) 1-0 Robert Våge Skårdal (6 min.) 2-0 Halvor Hovstad (16 min.) Vindbjarts lag: Halvor Homme, Magnus Langerud, Børge Engesland, Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen, Simen Aanonsen, Kjetil Myrvold, Robert Våge Skårdal (Christian Beqiraj Follerås fra 73 min), Christian Tveit (Øyvind Løkkebø Gausdal fra 60 min), Markus Nyhus (Stian Aabel fra 76 min), Berry Gerezgi. Ikke benyttet: Johnny Kristiansen Borden, Daniel Tveitaa Johansen, Ishan Skårdal.

Nykommer fra Lyngdal, men nå sist i Fløy, Robert Våge Skårdal, viste seg raskt fram i sin debut på gresset på Moseidmoen.

Etter seks minutter skrudde han nydelig inn et frispark fra 20 meters hold med venstrebenet. Fem minutter senere var han nære på å doble ledelsen da han fikk stå ganske alene og skyte et innlegg fra Berry, men nå var keeper på plass. Sandefjord hang ikke sammen i det hele tatt i starten, og publikum kunne høre spillerne kjefte på hverandre.

Stian Bøe

Etter et kvarter fikk Simen Aanonsen en kjempemulighet til å score sitt første Vindbjart-mål på bakerste stolpe etter innlegg fra Christian Tveit, men keeper fikk så vidt avverget til corner. Vi må nok ty til Evas video med høydepunkter for å se akkurat hva som skjedde på corneren, men det vi tror er at Markus Nyhus headet mot mål, keeper fikk så vidt slått ballen ut i feltet, og der var Halvor Hovstad bare centimetere foran Kjetil Myrvold og ble den som fikk kjempet ballen i mål.

Se høydepunkter her, filmet av Eva Skeie

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Berry og Christian fikk mye ball på kantene, mye innlegg som vi burde utnyttet litt bedre. Markus ble spilt gjennom av Kjetil og trillet ballen centimetere utenfor et gapende mål, Simen driblet seg gjennom midten alene, men skjøt rett på sisteskansen til gjestene.

Andre omgang ble et lite antiklimaks, kanskje ble vi litt forsiktige i hodet for å sikre ledelsen, men vi skapte likevel flere store sjanser. Gaus kom alene med keeper og satte ballen rett på ham, uvant fra den kanten. Innbytter og debutant Stian Aabel (18) lurer nok i kveld på hvordan han klarte å bomme på åpent mål da keeper var på bærtur. Aabel spilte uansett bra det kvarteret han var på banen, og fikk publikum til å våkne og klappe litt med et raskt rykk oppover høyrekanten.

Oppsummert, en av sesongens beste omganger før pause, litt ineffektive kampen gjennom, men en fullt fortjent seier. Nullen bakover ble holdt for første gang siden 1. mai. Seiersrekken står nå på seks kamper før vi får muligheten til å revansjere 0-5 mot Ørn fra i vår.