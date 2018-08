Tøffe hopp-dueller på Sørlandet

Det er lenge siden hopp var kun en vinteridrett, og i helgen var Oddersjaa og Øvrebø IL ansvarlige for å gjennomføre første renn i Regioncupen i hopp 2018 på plast.

Lørdag 18. august var det hopping i alle tre bakkene i Klappane, som har kritisk punkt på 6 meter, 16 meter og 36 meter. Klappane er en av verdens eldste hoppanlegg, og har plastunderlag i alle bakkene.

Søndag 19. august var det hopprenn på Sandrip, hvor 60 meters bakken har plastunderlag, og hvor i alt 22 hoppere deltok. Det var deltakere fra mange idrettslag i hele regionen: Oddersjaa, Øvrebø, Otra IL, Vikersund IF, Ivrig IL, Øyestad IF, Vegårdshei IL, Songe skiklubb, Froland IF, Pors IF Allianse, Botne skiklubb, Heddal IL, Gjerpenkollen hoppklubb, og Kongsberg IF Hopp. Bakkene var også åpne for trening fredag ettermiddag og kveld, og flere langveisfarne gjester hadde lagt opp til en trengingshelg over flere dager for sine utøvere.

Mange frivillige har gjennom hele helgen bidratt til å få arrangementene vel igjennom, for det trengs både rennansvarlige, dommere, lengdemålere, speaker og sekretariat. I tillegg må det ordnes med kiosk med både mat og drikke, slik at det kan bli en god kaffepause underveis med mulighet for å slå av en prat og utveksle erfaringer. Likevel er det som regel enklere å arrangere hopprenn på sommerstid, med tanke på at snø- og værforhold kan variere mye vinterstid og således påvirke arbeidsinnsatsen betydelig.

Det er ikke bare på elitenivå man forsøker å få til mest mulig like forhold. Hoppes det på plast, er det viktig at vanningen av både over- og unnarenn er tilstrekkelig. Dette fikk man erfare helt i starten av første omgang, da det var for lite vann i ovarennet og de fire første hopperne slo av betraktelig på lengdene sine fra prøveomgangen. Vanningen ble dermed justert, og disse fire fikk sjansen til å hoppe om igjen helt på slutten av 2. omgang, slik at forholdene skulle være mest mulig like. Jevnt over var det mye god og lang hopping, med flere hopp over 60 meter.

Sondre Land Håland fra Øyestad IF vant klassen Menn Senior med sitt beste hopp på 64,5 meter, og dette var da også dagens lengste hopp. Håvard Smeland fra Vegårdshei IL kom på 2. plass med et hopp på 55,5 meter. Henning Stea fra Songe skiklubb hoppet hele 56 meter, men hadde dårligere stilkarakterer enn Smeland og tok dermed 3. plassen.

I klassen for Gutter Rc-B var det Even Kommedal fra Ivrig IL som stakk av med seieren, foran Sander Modalen Bakken fra Vikersund IF, og Øvrebøs egen Jesper Vasvik på tredjeplass. Kommedals lengste hopp kom i 2. omgang og målte 57 meter.

I klassen for Menn Junior var det to Oddersjaa-gutter som knivet om seieren. Audun Malmer Nybøen vant klassen med et hopp på hele 57,5 meter i 2. omgang. Christian Høgfeldt ble nummer to med et hopp på 49,5 meter, også det i 2. omgang.

Det var flott hopping i jenteklassen Rc-A, hvor vinner ble Heidi Dyhre Traasrud fra Heddal IL med et hopp på 55,5 meter. Øvrebøs Karoline Hansen Lauvsland var like bak med et bestehopp på 51 meter og ble nr. 2. Ingrid Hordvik Kleven fra Kongsberg IF ble nr. 3 med sitt beste hopp på 45 meter.

I gutteklassen Rc-A var det mye lang hopping, og alle hoppene lå mellom 56 til 62 meter. Klassen ble vunnet av Ola Johannessen fra Botne skiklubb med to hopp på hhv 62 meter og 56,5 meter. Sondre Rosland Leiulfsrud fra Heddal IL med hopp på 58,5 og 59,5 meter tok 2. plassen foran Kristian Amundsen Høines fra Pors IF Allianse, og Herman Blikken Halfdansen fra Gjerpenkollen hoppklubb.

Odd Atle Gundersen fra Oddersjaa vant klassen Menn Veteran 31-40, med to hopp på 55.5 meter, og Kjell Iveland fra Øvrebø IL vant klassen Menn Veteran 51-60 med sitt beste hopp på 54 meter.

Klassen Menn Veteran 61-70 ble vunnet av Per Espen Andersen med hopp på hhv 54 og 52,5 meter, foran Pål Håheim Froland IL, Jan Erik Tellefsen fra Pors IF Allianse og Steinar Møvik fra Oddersjaa.