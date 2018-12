Seks tips for å unngå en julesmell

I jula tar man seg ekstra tid til familien, det er pakker under treet og barna er i fokus. De fleste løper mellom jobb og kjøpesenteret for å handle inn både pakker og ekstra god mat. Og selv om det kalles juleferie, ligger vi ikke på latsiden.

Det er ikke bare juleaften det står deilig mat på bordet, men også lille julaften, første og andre juledag, for ikke å snakke om nyttårsfeiringen. Jeg tror ikke jeg er alene om nesten å grue meg til alle disse måltidene med tanke på hvor ubehagelig mett man blir. Likevel skjer det hvert år.

Kan vi ikke bare først som sist bli enige om at jula ikke er tiden hvor vi skal komme i form, ned i vekt, eller henge oss opp i hvor mange kilo som står på vekten?

Dette er tiden hvor vi skal slippe alle bekymringer og kose oss med de nærmeste, men likevel syntes jeg vi skal tenke oss om to ganger før vi spiser oss uvel på maten vi blir servert.

Jeg kjenner til at det er lett å komme med unnskyldninger som; det er jo jul, det er jo påske, det er jo bursdag og plutselig blir det lille lørdag, mandag og tirsdag.

Vi trenger som nevnt ikke tenke at vi skal toppe formen på noe som helst måte nå når julen nærmer seg, og det er helt ok å koble av hverdagen. Men man kan også ha i bakhodet at 1. januar og nyttårsforsettet ikke trenger bli vanskeligere enn du selv lager det. Under lister jeg opp noen tips som kanskje kan hjelpe hvis du ønsker å holde treningen og kroppen litt vedlike i juletiden.

Man skal ikke spise salat når alle andre spiser ribbe, kalkun eller pinnekjøtt. Men man kan begrense mengden. Kos deg, men med måte.

Målet bør ikke være å spise så mye at man må legge seg på sofaen for å slakke opp beltet for å gjøre seg klar til mer mat.

Mitt råd er å nyte maten, tygg den skikkelig. Det er fordi magesekken bruker litt tid på å sende signaler til hjernen at man er mett. Da vil du kjenne metthetsfølelsen før det er for sent.

Unngå småspising

Selv om treningen ikke har første prioritet, kan det være lurt å planlegge en treningsøkt eller kanskje en går ut i mellom slagene.

Tenk at litt bevegelse er bedre enn ingenting, og at hverdagsaktivitet kan utgjøre en forskjell. Juleferien byr på mange fridager hvor vi alle har tid til en liten ekstra tur i frisk luft.

