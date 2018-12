Barnekoordinator på plass i Våg FK

KRISTIANSAND: Som en del av kvalitetsklubbprosessen Våg FK for tiden er inne i, er det gledelig ved utgangen av 2018 å kunne presentere siste teambrikke i sportslig satsing fremover. Fra før av har vi på plass ungdomskoordinator (Tor Arne Richstad) og jentekoordinator (Esther M. Hansen), samt spillerutvikler for aldersgruppen 12-15 år, Joachim Eriksen. Nå kan vi også skilte med en kompetent trenerkoordinator for aldersgruppen 6-12 år.

Tommy har i løpet av 2018 gjort ferdig en masteroppgave i Sportsmanagement, og kommer fra 2019 av til å jobbe sivilt ved siden av rollen som både ungdomstrener for G16-1 og barnekoordinator i Våg FK. Han gleder seg til oppgaven, og vil i løpet av januar/februar kontakte/møte alle barnelagleldelsene våre, enten gjennom lagsmøter eller på trenerforum.

Barnekoordinator-rollen innebærer også fast representasjon i sportslig utvalg, der han kommer til å fungere i team sammen med klubbens øvrige sportslige ledelse. Men først venter juleferie sammen med familien i Larvik.