Fløy vant fotballthriller mot Arendal

ARENDAL: Det ble en meget spennende kamp for de frammøtte på Norac stadion i det fine høstværet. Kampen startet med Arendal-initiativ, og kampen var bare åtte minutter gamle da Diouf enkelt fikk sette ballen på åpent mål etter fint kombinasjonsspill. Like etter var Arendal farlig frampå ved et par anledninger, og kunne doblet ledelsen.

Men ganske fort kom våre spillere til hektene, og leverte en siste halvtime av omgangen som det luktet svidd av. Da var det kollektivet Fløy som fungerte med små avstander mellom lagdelene, og aggressivt markeringsspil. Fløy var også hissigst på andreballene, og Arendal ble presset på defensiven.

Tre Fløy-mål før pause

Gutta ble da også belønnet med tre scoringer. Nils Petter Andersens første scoring kom da han stod igjen høyt i banen etter dødball, og frispillingen ble kaldt og rolig ekspedert i mål. Magnus Hallandvik la på til 2-1 fem minutter før pause på typisk "Hallands-vis". Fra sin kantposisjon dro han seg forbi to spillere før han lurte ballen inn mellom keeper og stolpen. På overtid i første omgang la så Henrik Andersen en av sine utsøkte dødballer foran målet, der den ble headet i eget mål av en Arendal-spiller.

Svein Grundetjern

Andre omgang skulle vise seg å bli en langtekkelig affære for de mange tilreisende fra Øya. Arendal var det førende laget i lange perioder, og fikk raskt kontakt etter en grov forsvarsfeil, og det påfølgende innlegget ble sikkert ekspedert av Fabian Stensrud Næss som dermed rettet opp selvmålet sitt. Så doblet Nils Petter Andersen sin scoringskonto etter et kontant hodestøt etter corner. Men igjen kvitterte Arendal raskt ved den gode kantspillernen Stian Roksås Michalsen.

Arendal nær utligning

Derfra og ut dominerte Arendal kampen, og flere ganger var det nære på utligning etter dødballer.

Men gutta red stormen av, og klatret dermed over nedrykkingsstreken. Men Fløy er nok avhengig av seier hjemme mot avdelingsvinner Skeid lørdag kl. 13.00 for fortsatt kontrakt.

Svein Grundetjern

Nils Petter Andersen var selvsagt helt sentral med sine to scoringer, og solid stopperspill ellers bortsett fra ved Arendals redusering til 2-3. Ellers var det meget jevne prestasjoner av gutta, med helhjertet innsats som kjennetegn. Utover andre omgang merket nok flere det harde kjøret i første omgangen, men man klarte å holde laget noenlunde samlet.

Fornøyd Fløy-trener

Trener Nikola Trajkovic var meget fornøyd med seier etter kampen, men er rask med å poengtere at den viktigste kampen gjenstår. Men Nikola hyller spillerne for innstillingen, og evne til å ta ut reserver i pressede situasjoner.

Fløys lag: Andreas Hoppestad, Torje Wichne, Nils Petter Andersen, John Olav Norheim, Sebastian Fredriksen, Henrik Andersen, Mikael Birk Giæver Ugland, Magnus Hallandvik (Tony Hieu Vo fra 60. min) Christoffer Myhre, Dardan Dreshaj (Jone Bjerkreim Kleppa 80. min) og Lasse Sigurdsen (Johan Kvame Naglestad 78. min)

Svein Grundetjern

Arendal-Fløy 3-4 (1-3)

Målscorere Fløy: Nils Petter Andersen (13,64) Magnus Hallandvik (39) og selvmål (45)

Målscorere Arendal: Pape Pate Diouf (8), Fabian Stensrud Næss (49) og Stian Roksås Michalsen (72)

Gule kort: Dardan Dreshaj, Andreas Juvet Hoppestad og Mikael Birk Giæver Ugalnd alle Fløy og Sune Killerich, Adi Markovic, Dejan Corovic og Pape Pate Diouf

Dommer: Ola Kellerhals

Tilskuere: 350 - ca 50 fra Øya