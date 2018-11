Historisk MMA-stevne på Sørlandet

VENNESLA: Alle de beste klubbene i Norge er representert i dette stevnet, med utøvere som legger ned 600- 800 timer trening i året.

Arrangørklubben Spartacus MMA har jobbet i ett år med å få dette til å bli en realitet, og vi tror det blir en kveld som vil gi tilskuerne god underholdning og mange gode idrettsprestasjoner. Noen vil kanskje si til seg selv «hm…er det dette som er MMA, det er jo ikke det jeg har sett på tv».

Spartacus stiller med sju utøvere, og en av kampene blir ekstra spennende. Det er en returkamp mellom to av de beste damene i Norge: Silje Wahl og Christina Paulsen. Christina, som representerer Spartacus, tapte den første kampen mot Silje på split decision (betyr at dommerne var uenige). Vi håper selvsagt at vi kan få en revansj nå til lørdag.

Rune Robertsen, som snart skal delta på det største idrettsarrangement som noen gang er arrangert på Færøyene (16. november) skal også i ringen/oktagon 10. november.

Spartacus er i tillegg representert med Hans Ringereide, Jan-Richard Joreid, Frank-Robin Bertelsen, Andreas Knutsen og Ørjan Tambini. Oksa Muay Thai i Kristiansand stiller med Adrian Gullesen, så det skulle være nok lokale helter å støtte denne lørdagen.

Inge Paulsen (norgesmester i MMMA 93 kg) og undertegnede er sekundanter for alle som stiller for Spartacus. Vi gleder oss enormt til denne dagen og håper publikum blir med på å lage god stemning. Stevnet starter på Hunsfos klokka 18 og det blir livemusikk og innslag av dans i pausene.