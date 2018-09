Vindbjart røk på stortap

SOLA: Et slikt siffer er umulig å bortforklare, men vi kan likevel lure litt på hvordan kampen hadde utviklet seg hvis vi hadde skåret på en eller flere av de store sjansene våre før Sola gjorde 3-0 etter en times spill. Dessverre var bl.a. Berry Gerezgi, Markus Nyhus og spesielt Øyvind Løkkebø Gausdal ineffektive foran mål.

Sola var på sin side gode offensivt, brukte sine styrker bra og utnyttet småfeil bak hos oss. Med FK Tønsbergs seier borte mot Ørn Horten har Sola nå fått en tre poengs luke i toppen, og vi har falt til femteplass med syv kamper igjen.

Fakta: Kampfakta Sola – Vindbjart 6-0: 1-0 Sander Bjørnå (2 min) 2-0 Håvard Meinseth (24 min) 3-0 Morten Eriksen (59 min) 4-0 Sander Schaatun Grelland (80 min) 5-0 Arne Ravndal (83 min) 6-0 Arne Ravndal (91 min) Vindbjart: Johnny Borden Kristiansen, Daniel Tveitaa Johansen (Martin Gardiner fra 61 min), Børge Engesland, Halvor Hovstad, Sondre Nordhagen (Ishan Skårdal fra 83 min), Magnus Langerud, Kjetil Myrvold, Simen Aanonsen (Stian Aabel fra 78 min), Markus Nyhus (Alla Abdallah fra 58 min), Øyvind Løkkebø Gausdal, Berry Gerezgi (Lasse Næss fra 83 min).

Kampen begynte på verst tenkelig vis, vertene spilte seg fint gjennom midten, ut på kant, inn foran mål, og skåret før det var gått to minutter. Vi slo raskt tilbake med overtak og sjanser for Markus og Gaus, før Sola la på til 2-0 midtveis i omgangen og kampen jevnet seg ut frem mot pause. Første halvtimen av andre omgang var vår beste periode i kampen, mye fint spill, kom til bra innlegg, men ballen ville ikke i mål, og innimellom la Sola på til 3-0 på en enkel lang ball fremover. Siste ti minuttene raknet det helt bakover og Sola satte inn tre mål til, noe som gjorde sluttresultat enda mer flatterende for hjemmelaget.

Stian Bøe

Vindbjart-trener Steinar Skeie hadde dette å si: – Vi hadde en veldig svak første omgang, men forbedret oss kraftig i andre. Vi var ganske gode i mange deler av spillet da. Bortsett fra de to viktigste tingene i fotball. Score mål og hindre mål. Der var Sola i særklasse best og vant fortjent. Men vi skal reise oss igjen. Garantert! Og reise oss får vi sjansen til allerede neste lørdag, da kommer Halsen IF på besøk til Moseidmoen. Halsen har vært sesongens positive overraskelse og gikk forbi oss på tabellen i dag.