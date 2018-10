Våg vil til nasjonal eliteserie

KRISTIANSAND: Siste kvalifiserende runde spilles for alle denne helgen, 6. og 7. oktober. Vågjentene kom seg gjennom første runde, men må også overbevise på hjemmebane i Karusshallen for å kvalifisere seg. Her møter vi NIT HAK, Kragerø og Sandefjord.

– Vi har god tro på at vi skal klare det, uttaler assistenttrener Odd Ivar Hjetland.

Sammen med hovedtrener Mark Hawkins er han klar på er mye som skal til for å hevde seg i en landsdekkende eliteserie som Lerøy. Det er noen år siden sist Våg var representert. Beste plassering er en 4. plass for fire år siden. Målet i første omgang er å klare kvalifiseringen, så får vi se hvor laget ender til slutt.

Fakta: FAKTA IK VÅG HÅNDBALL Bydelsklubb i Vågsbygd med nedslagsfelt for ca 30 000 mennesker. Har lag i alle årsklasser for aldersbestemte lag. På seniornivå har klubben damelag i 2. og 3. divisjon. Herrer i 4. divisjon. Våg håndball er i stor grad basert på innsatsen fra frivillige, foreldre og foresatte som gjør en fantastisk jobb overfor det 400 medlemmene i klubben. Det er ingen fast ansatte i administrasjonen, og klubben drives derfor utelukkende på dugnad.

Lerøyserien består av to puljer á 24 lag denne sesongen. Lagene som kvalifiserer seg spiller kamper i fire helger hvor de beste går til et siste sluttspill. Å delta her gjør det sportslige tilbudet bedre for våre jenter og kan være en arena for de som vil det lille ekstra.

Våg gleder seg til å arrangere denne runden, og arrangementsansvarlig Terje Olsen har som vanlig full kontroll.

– Det er alltid gøy å se nye lag i Karusshallen, og det er viktig for oss at de blir gitt en god velkomst. Det er mange som er i sving for å skape et best mulig arrangement, sier mannen som alltid går i grønn overdel og joggesko, Terje Olsen.

Partnerklubb til Vipers

Våg har etablert en flott ungdomsavdeling i bydelen. De siste seks årene etter at Vipers flyttet til byen, har fokus på bredde gitt oppløftende resultater. Hver årsklasse trener sammen og det dannes ikke A- og B-lag innad i årsklassene. De som har behov for det får lov å trene litt ekstra med de som er litt eldre.

Trenerapparatet er stort og mange har lang og god erfaring som håndballspillere selv, eller er ivrige foreldre som kurser seg opp og blir med som trenere. Klubben har også minst to faddere på hvert lag som bistår trenerne med administrative gjøremål. Noen av jentene trener også med Vipers når det er anledning.

Av spillerstallen i J18 er de fleste fra Vågsbygd, men det er også spillere med fortid fra Tveit, KIF og Hånes. De fleste spillerne kjenner hverandre godt fra før, der også mange er å finne på håndball toppidrett ved KKG eller Akademiet.

KAMPOPPSETT LERØYKVALIK, KARUSSHALLEN:

Lørdag 6. oktober: Kl. 12:00 Våg – NIT HAK Kl. 13:30 Sandefjord - Kragerø Kl. 16:30 NIT HAK - Sandefjord Kl. 18:00 Kragerø - Våg

Søndag 7. oktober: Kl. 10:00 NIT HAK - Kragerø Kl. 11:30 Våg - Sandefjord