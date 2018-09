Vindbjart 2 kom til kort mot Fløy 2

VENNESLA: Ikke for resultatet, men for utførelsen, som var innsatsfylt og bra, mot en større, sterkere og eldre motstander, mange fra Fløys A-lagsstall i 2.divisjon. A-lagets Magnus Langerud og Alla Abdallah hadde selskap av Vindbjart 3s Markus Fjordholm på spissplass og keepertrener André Sandum i mål, som de eneste født i forrige årtusen, før Halvor Homme overtok keeperhanskene i andre omgang.

Gjestene vant fullt fortjent, etter å ha tatt ledelsen ved André Richstads suser i krysset etter 21 minutter. Keeper Sandum hadde noen meget bra redninger, men måtte se nummer to gå inn da han måtte gi retur på et langskudd med retning det andre krysset, og ble slått i lufta av den halvmeter lengre Johan Kvame Naglestad på et hjørnespark like før pause.

Stian Bøe

Halvor Homme slapp inn de to siste, helt i starten og slutten av andre omgang. I mellomtiden fikk vi (som vanlig) noen debutanter, denne gangen igjen fra det talentfulle 2002-kullet. Filip Haugland Viland tok plassen i midtforsvaret, mens Martin Tallaksen og Ørjan Ryger kom inn på midtbane og kant, og ungguttene hjalp til å holde fortet også etter at Magnus og Alla ble byttet ut.

Etter 19 spilte kamper ligger Vindbjart på 12. plass av 14 lag i 4. divisjon med sine 19 poeng. Det blir en tøff kamp for å overleve i 4. divisjon med tynnere A-stall enn på lenge, men ser vi litt fremover får de yngste her viktig erfaring mot gode, voksne spillere.

Vindbjart 2: André Sandum, Magnus Langerud, Marius Fjellet, Aleksander Glastad, Anders Urdal Hansen, Alla Abdallah, Antonio Benitez, Martin Gardiner, Lasse Næss, Markus Fjordholm, André Bakken.

Innbyttere: Halvor Homme, Zeryab Ayman, Jakob Rom Zakariassen, Martin Tallaksen, Ørjan Ryger, Filip Haugland Viland.