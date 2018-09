Karrieren over for Tekno Odin

Avgjørelsen om å avslutte karrieren tok eier Elfinn Edvartsen etter lørdagens løp på svenske Färjestad, banen Tekno Odin satte den fantastiske verdensrekorden på 1.19,1a/2140 meter for neste nøyaktig to år siden.

En tilbakevendende skade har stukket kjepper i hjulene for det sørlandske fartsfenomenet de siste to sesongene. Et siste forsøk med alternativ trening hos den svenske treneren Jan Olov Persson ga dessverre ingen bedring, og da Tekno Odin var en skygge av seg selv og brøt lørdagens løp i den siste svingen bestemte eierne seg for at nok var nok. Kongen kunne abdisere i trygg forvisning om at han har skrevet sitt navn med gullskrift i de sørlandske historiebøkene.

Fakta: Tekno Odins karriere i tall Født 2008 Antall starter: 122 Antall seiere: 72 Inntjente premiepenger: 10 549 229 kroner (86 469 kroner i snitt per start) Fire NM-titler Vant Norsk Travderby Vant Norsk Travkriterium Innehar elleve norske rekorder Verdensrekordsetter

– Det var han som sørget for mitt store gjennombrudd, både i Norge og fremfor alt i Sverige. Vi har mye å takke ham for. Det er nesten så jeg må klype meg i armen. Jeg blir rørt når jeg ser noen av løpene hans. Han kjempet som en løve gang på gang. Han er en legende for meg, uttalte Tekno Odins faste følgessvenn gjennom hele karrieren, Sørlandets Travparks stortrener Øystein Tjomsland, til fagbladet Trav og Galopp-Nytt da avgjørelsen var tatt.

Tekno Odin avsluttet karrieren som den nest beste norske kaldblodshesten gjennom tidene hva gjelder innsprungne premiepenger, kun Bork Rigel tjente mer med sine 13 695 673 kroner. Da skal det tillegges at Bork Rigel løp inn dette beløpet på 345 starter, mens Tekno Odin tjente sine 10 549 229 kroner på kun 122 starter.