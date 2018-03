Dobbelt NM-gull til Region SørVest

STAVANGER: Bylagsturneringen (NM for bylag) er for 15-åringer fra hele landet og de seks beste i hver klasse spilte fra fredag til søndag i Stavanger.

Arrangørens lag – Stavanger for jenter og Kristiansand for gutter – gikk til topps i hver sin finale søndag, i den 15. utgaven av Bylagsserien. Mens det var jevnt i jentenes finale, som gikk til ekstraomganger, var det større avstand i guttenes finale.

I jenteklassen gikk Oslo til finale etter shoot out mot Bergen, mens Stavanger vant med 12 over Drammen. Finalen var jevn lenge. Stavanger hadde et overtak utover i andre omgang, men så snudde det og Oslo var nær ved å vinne i ordinær tid. En Stavanger-scoring sikret ekstraomganger, og til slutt ble det seier 29-26.

Svein André Svendsen

Det var flere kamper som måtte avgjøres på shoot out. På guttesiden tok Bergen seg til finale etter en spennende shoot out mot Drammen. Kristiansand sendte Oslo ut med tre måls margin. Da det kom til den avsluttende finalen var det ingen tvil – Kristiansand ledet mye tidlig og vant til slutt 31-23.

Banens beste i jentefinalen ble Martine Kårigstad Andersen. I guttefinalen ble Tord Lea Knutsen kåret til banens beste. Generalsekretær Erik Langerud i Norges Håndballforbund sto for premieutdelingen.

