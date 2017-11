KKG og St. Svithun målte krefter

KRISTIANSAND: KKG og St. Svithun har de siste årene hatt et årlig arrangement hvor de har møttes til kamper i Sørlandshallen. I år var intet unntak. Arrangementet er blitt arrangert av ulike klasser fra idrettslinja på KKG som en del av faget Treningsledelse.

I år var det klassen 3IDC som hadde ansvaret. Vi lederne for arrangementet, Henrik Sørensen og Håkon T. Hansen, hadde et ekstra ansvar for at arrangementet skulle gå så knirkefritt som mulig.

Første kamp startet kl 10.30. Da møttes 1. klasse fra de to skolene og det var duket for en jevnspilt kamp. St. Svithun gikk tidlig opp i ledelsen 1-0, men KKG utliknet senere med mål av Sturla Enersen og kampen endte 1-1.

Da 2. klassene møttes, ble det tøffere for KKG. De havnet under hele 4-0, men reduserte først med et frisparkmål av Mikael Ugland til 4-1 og kun minutter etterpå med et skudd i krysset av Søren Frigstad. Opphentingen stoppet der og kampen endte med 4-2 seier til St. Svithun.

Etter et tap og en uavgjort måtte 3. klasse fra KKG vinne for at ikke St. Svithun skulle reise ubeseirede hjem til Stavanger. Og 3. klasse innfridde og vant kampen 3-1. KKGs scoringer ble scoret av Markus Håbestad, Per-Christian Grøtterød Pedersen og Henrik Byklum. Begge skolene dro dermed hjem med en seier, en uavgjort og et tap hver.

Under arrangementet fikk de tilreisende fra St. Svithun servert pastasalat laget av elevene i 3IDC. Det var også kiosk i hallen hvor pengene gikk til russens innsamling til kreftforeningen. Tilbakemeldingene fra både spillere og trenere var svært positive. Trenere fra St. Svithun skrøt av arrangementet og syntes det var en flott idé å innlemme et slikt arrangement i Treningsledelse-faget.

VI ledere for arrangementet er også svært fornøyd med gjennomføringen. Dette var en fin erfaring, og at det virket som at både spillere og trenere hadde en fin opplevelse. Den eneste klagene vi fikk var at kaffen til trenerne manglet, og det skal vi huske neste gang vi arrangerer fotballkamp.