Ti strake seire sikret Donn-opprykk

Opprykk til 3. divisjon med A-laget!

Opprykk til 4. divisjon med Donn 2!

Opprykk med damelaget!

Det kan vel ikke kalles annet enn en suksess-sesong for FK Donn 2017.

Etter at herrelaget hadde gått på to nedrykk på to år, fra 2. divisjon til 4. divisjon, var det på tide at undertegnede og broderen kastet seg inn i igjen i fotballmanesjen. Denne gangen som trenere. Vi har begge mye erfaring som spillere, men er urutinerte og uprøvde innenfor treneryrket. Med oss på laget fikk vi også Rune Hægeland, som også fikk ansvaret for Donn 2.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Mange spillere

Med lyst og mot begynte vi oppkjøringen til sesongen 2017, som ble startet i november. Stammen i laget ble satt tidlig, med en del ungt men også med ei gruppe med solide spillere som har vært med en vinterdag før. Å plukke ut en tropp ble etter hvert vanskelig da det i løpet av vinteren var nærmere 50 spillere som var innom for å prøve seg i Donn.

Vinteren raste av sted med seire i treningskamper mot RIL to ganger, Våg, Vigør, RIASA (England) og Skive (Danmark). I tillegg ble det et knepent tap for Fløy. Sesongen kunne bare komme, vi følte oss veldig klare.

Første obligatoriske kamp borte mot Søgne i kvalik til cupen endte med 1-0 seier. Det var herlig å være i gang. Kampene som fulgte var første serierunde og andre og siste kvalik i cupen. Det ble igjen seier mot Søgne og en knepen seier mot Vigør. Sesongen hadde kommet godt i gang og det føltes som om vi hadde dradd med oss flyten fra vinteren inn i sesongstarten.

Men på de neste sju kampene fikk vi en liten nedtur. Tap mot Vigør, seier mot MK, tap mot Jerv i cupen, tap mot Jerv 2, uavgjort mot Hægebostad, tap mot RIL og tap mot Vindbjart 2. Fasiten var magre sju poeng på like mange kamper, og ikke der vi hadde ønsket å være. Vi ønsket å være med å kjempe i toppen, være det beste laget fra Kristiansand og Vennesla. Men vi var ikke i nærheten. Under midten på tabellen og lite flyt i det vi holdt på med på banen.

Vendepunktet

Selv om kampen mot VFK 2 endte med tap, var dette en del av vendepunktet for vår del. Gode diskusjoner, samling i bånn, fokus på treninger, innsats, glød og vilje hos spillerne, førte til en rekke på seks seire og en uavgjort på de sju neste kampene. Høydepunktet denne våren var uten tvil seieren borte mot den suverene serieleder Lyngdal. 2-1 seier som smakte bedre enn noe annet denne lørdags ettermiddagen. Jubel- og gledesscener var ut av en annen verden og laget leverte en fantastisk kamp.

Spillerne tok etter hvert en velfortjent og lang ferie der Palmesus nok var høydepunktet for mange. Selv brukte vi i trenerteamet mye tid på å legge planer for høstsesongen.

Det kunne virke som om vi hadde brukt ferien altfor godt! I første kamp mot Vigør gikk vi på et skikkelig bananskall og tapte fortjent 2-3. Nok et tap mot en rival som vi hadde stort ønske om å vinne mot. Lokaloppgjør nummer fire som endte med null poeng i banken.

Privat

Så begynte sola virkelig å skinne over fort Kongsgård, og alle andre baner hvor Donn entret matta!

Høstsesongen ble en lang og god reise der vi stadig tok igjen lag på tabellen. Å dra forbi Vigør var første steg på veien, og de la vi bak oss ganske tidlig. Etter hvert var det bare VFK 2 igjen av lokale lag som lå foran oss. Og de lå ganske langt foran sammen med Lyngdal. Opp mot ti poeng var luken disse to lagene hadde ned til oss, men vi hadde virkelig funnet flyten og knappet stadig innpå.

Thrilleravslutning

Med sju seire på rad var det duket for et skikkelig drama. Gutta i lakkskoklubben hadde så absolutt blandet seg inn i kampen om opprykk. Vi hadde tre kamper igjen, mens Lyngdal og VFK 2 hadde fire kamper hver. Vi var avhengige av å vinne våre kamper, men i tillegg måtte Lyngdal og VFK 2 avgi poeng. En av de tre kampene vi hadde igjen var mot Lyngdal.

De siste tre kampene av årets sesong kunne nok ikke blitt regissert på en mer dramatisk og spennende måte om vi hadde hatt muligheten til det.

Vi MÅTTE vinne våre tre, men det skulle vise seg vanskelig.

Arendal 2 borte. Norac Stadion. Kveldskamp. Fantastiske rammer.

Vi ledet 1-0 til pause. En elendig første omgang, hvor vi scoret et ufortjent mål på tampen.

Noen fikk hårføneren i pausen. Fortjent eller ei, det måtte ut.

Vi tok avspark i andre omgang. Da klokka viste 46:58, tok vi vårt tredje avspark. Totalt rullegardin! Arendal feide over oss og satte inn 3-1 etter 65 minutter. Etter 70 min fikk vi et heldig straffe og ny spenning i kampen. Vi kjempet oss virkelig inn i kampen igjen og skapte en del sjanser. Arendal hadde også sine livsfarlige kontringer. 3-3 kom seks minutter før full tid, vi øyna en mulighet. Vi heiv alt fremover og satset det vi kunne. Det gav resultat! På overtid banket vi inn seiersmålet og gledesrusen var total! Scenene fra garderoben er det godt det ikke er på for mange filmruller, man mistet jo hodet både den ene og den andre.

Opprykkshåpet levde

Lyngdal hjemme. Kunne bli avgjørende. Mye folk på kamp. Heltent gjeng. Mye på spill. Kan ikke bli bedre.

Vi fikk en pangstart og ledet 2-0 før det var spilt fem minutter. Vi rullet opp det ene angrepet flottere enn det andre. Det burde blitt mer. Men Lyngdal er Lyngdal. Ei knallhard nøtt, som aldri gir opp. Det gjør vondt å spille mot dem. De kom tilbake. 2-1 og 2-2. På tampen tok vi ledelsen igjen 3-2. Dett MÅTTE holde inn. Kun seier var godt nok. Med ett minutt igjen på klokka skjedde det som ikke skulle skje. Det blir 3-3 og all luft ble slått ut av oss. Var det sånn det skulle ende?

Kaptein Hammersmark hylte ut og spurte om kollega Moldestad skulle frem. Vi sendte han frem for å krige. Det skulle vise seg å være et lykketreff.

Langt på overtid slås en lang ball gjennom. Det virket håpløst og skuffelsen stor. Men han jaget ballen av all sin kraft. En liten misforståelse mellom stopper og keeper kunne gitt sjansen. Og det skjedde. Et lite halvsekund med nøling og Asle taklet ballen. Fra 16-meteren rullet ballen inn i det åpne målet. Vi hadde klart det! Igjen! Vi hadde avgjort på overtid. Selv om Lyngdal skapte tre 100-prosentsjanser på over overtid, så kunne ikke dette glippe. Vi slo Lyngdal og nå var det aller aller meste opp til oss selv.

Privat

Donnergutter og sha la la runget over Kongsgård. Vi fikk klager fra sykehuset om at det var for mye bråk. Følelsen måtte bare nytes. Det var vilt!

Alt å tape mot Våg

Nå hadde vi tre poeng, men én kamp mer spilt enn Lyngdal. I tillegg hadde vi ti plussmål mer. VFK 2 var ikke lengre like skarpe. Vår siste serierunde var bort mot Våg. Vi hadde alt å tape, de hadde ingenting å spille for. Med seier ville vi så å si være klare. Klare for opprykk.

Etter ett minutt fikk vi en i sekken. Vi reiste oss og snudde kampen før pause. Vi ledet 2-1, men burde ledet mer. En vond følelse snek seg inn under den varme coach-jakka, som holdt feberen i sjakk i en skranten kropp. Spillet i andre omgang var dårlig. Våg tok litt over. Det ble 2-2, men Våg fikk en spiller utvist. Dette måtte gå. 20 minutter igjen. Vi prøvde og prøvde men klarte ikke sette det store trøkket. De aller største sjansene var det ikke mange av. Igjen tikket klokka mot 90 minutter. Fortsatt uavgjort.

Så skjedde det igjen. En ball blir slått på bakre, vi får avslutta og det kommer en retur. Vi er først på den og ballen ruller over mållinja…

Det blir mørkt! Det blir bekmørkt! Husker ikke resten av kampen. Husker så vidt noe fra garderoben! Adrenalinet tok fullstendig over kontrollen på alt! Vi hadde klart det. Ekstase! For tredje kamp på rad hadde vi vunnet på den beste måten en fotballkamp kan vinnes på. Og det når vi MÅTTE vinne dem alle sammen.

Lyngdal vant sin kamp 6-0 og knappet inn fem mål på oss. Det betydde at de måtte vinne sin siste kamp med fem mål eller mer borte mot erkerival Flekkefjord.

Vi var ferdigspilt. Mer kunne ikke vi gjøre. Vi hadde gjort vårt. Vi kunne ikke påvirke noe som helst. Bare vente. En hel uke. Nå var det bare opp til Flekkefjord å ødelegge…

Nervepirrende avslutning

Og det gjorde det.

Det ble spennende. 0-3 etter 60 minutter og Flekkefjord fikk en spiller utvist. Vi tenkte vårt og ble nervøse. Men Flekkefjord svarte og kampen endte med 3-5. Vi var oppe! På målforskjell! Elleville jubelscener foran storskjermen på Donnhuset, der vi har vært samlet en drøss av ganger gjennom hele sesongen. Det var i storsalen det startet i oktober 2016, og det var der vi kunne juble for opprykket ett år etter.

Privat

Stolt av spillerne

Det har vært en fantastisk sesong. Donn herre A har bestått av en gjeng som er seriøse, dedikerte, talentfulle, engasjerte, sosiale, rutinerte og ikke minst gode gutter. Det har vokst frem et herlig miljø i gruppa som har gjort at det er stor takhøyde. Samlinger utenfor banen er blitt helt naturlig og et godt kameratskap har vokst frem. Dette har vært avgjørende for å få til denne gode sesongen.

Avslutningen på sesongen ble perfekt. Ti seire på rad.

Klubben er stolt over prestasjonen og gleder seg til å ta fatt på store oppgaver til neste år i 3. divisjon.

Lakkskohilsen fra Lars Kristian Pedersen