Tjomsland-dominans i to land

HUDDIKSVALL/TRONDHEIM: I løpet av tre innholdsrike dager kjørte Tjomsland inn over en halv million kroner i premiepenger, og sikret seg pokalene fra storløp på begge sider av grensen.

50-åringen var selv på plass for å kuske sine hester i vårt broderland i øst, og da vet de svenske konkurrentene å være på tærne. Sørlandsoppdrettede Grisleprinsen G.L. tok lørdag seg av storløpet Midsommarkransen i Skellefteå, og fikk med seg stallkameraten Tangen Frikk på den nærmeste pallplassen. Vinnertiden 1.26,1 var sterk over den velvoksne distansen 3160 meter. Tjomsland kunne innkassere ytterligere en kuskeseier da Sjø Vant, også han født og oppvokst på Sørlandet, tok sin tredje strake seier.

Seier etter skadeavbrekk

På Leangen Travbane i Trondheim var Tjomslands assistenttrenere på plass med flere sterke kort. En av Norges ledende kusker, Tom Erik Solberg, var betrodd kuskeoppgaven, og bergenseren kunne avslutte arbeidsdagen med èn seier og to andreplasser.

Langlands Høvding debuterte i regi Tjomsland. Den talentfulle 4-åringen var tilbake etter lang skade, og Søgne-trenerens opptreningsopplegg viste seg nok en gang å gjøre underverker. Etter 11 måneders skadefravær fra løpsbanen gikk Langlands Høvding rett ut og tok hjem storløpet Erik Garbergs Æresløp, og det attpåtil på ny personlig rekord, 1.26,1/2180 meter.

Philip Ess og Thai Manhattan kjempet begge heroisk fra tetposisjonen i sine løp mot svært sterk motstand, og var begge svært verdige sølvvinnere.

Nekter å tape

Lørdagens resultater var bare rosinen i pølsa for Tjomsland som allerede torsdag sikret seg seieren i Norrlands Elitserie med kjempetalentet Tangen Ove. Den tre år gamle hingsten tok sin fjerde strake seier og vet fortsatt ikke hva det vil si å tape et travløp. Tangen Ove avsluttet i 1.19-fart og viste fartsressurser som gjør ham til en høyaktuell hest for Norsk Travkriterium, det største løpet for norskfødte 3-åringer, i september.

Tangen Bork i rute til Derby

Fjorårets Kriterie-vinner Tangen Bork viste at han blir en håndfull for konkurrentene også denne sesongen; 4-åringen viste frem sin enorme starthurtighet på Hagmyren fredag da han pilte rett til tet fra det ytterste sporet bak startbilens vinger og inntok kommandoplassen. Derfra hadde årgangstoppen full kontroll, og rykket ifra konkurrentene nedover oppløpet i mektig stil. Den borkete hingsten har nå vunnet åtte av sine ti starter så langt i karrieren og seiler opp som den soleklare Derby-favoritten denne høsten. I samme løp avsluttet stallkameraten Brenne Bas veldig sterkt til tredjeplass.