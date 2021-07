Får 60.000 kroner i hovedpremie

AGDER: Her er oversikten over hvilke lag, foreninger og enkeltpersoner som har fått støtte i denne tildelingen:

60.000 kroner: Åseral IL

Åseral IL er et idrettslag med sterke røtter i lokalsamfunnet. Nå ønsker den nyetablerte skiskyttergruppen å satse for fullt på klubbens skiskytterstadion på Bortelid. For denne satsingen har de hentet inn Anstein Mykland som ressursperson. Laget søker støtte til satsingen og trenger penger til innkjøp av nye rekruttrifler og skidresser. Vi gleder oss til å se hva dere kan få til for barn og unge i bygda.

40.000 kroner: Malene Rypestøl

Malene Rypestøl er et navn du bør merke seg hvis du følger med på svømming. Den 20 år gamle jenta fra Kristiansand kan allerede vise til flere sterke prestasjoner i svømmebaner både i Norge og i utlandet. Hun legger ned over 30 timers trening hver uke, har store ambisjoner og mål om å representere Norge under OL i 2024.

25.000 kroner: Dølen 4H

Dølen 4H er en svært aktiv klubb på Bjelland med over 40 medlemmer i alderen 10–18 år. De bruker støtt og stadig naturmøteplassen ved Mindrebøvannet, og ønsker nå å bygge en helt ny sandvolleyballbane! Mottoet til 4H er å lære ved å gjøre og derfor har de planer om å bygge denne banen helt selv. De har søkt støtte til å realisere drømmen om å lage en enda bedre samlingsplass for barn og unge i området.

Vi gleder oss til å se sandvolleyballbanen når den står ferdig!

25.000 kroner: Simen Hægeland

Simen Hægeland er en 20 år gammel gutt fra Lillesand som siden han var åtte år gammel har drømt om å komme til topps i skating. Han kan allerede vise til flere sterke prestasjoner – og skater for landslaget. Lillesanderen har flyttet til Oslo for å kunne satse mot målet om å skate for Norge i OL 2024. For å kunne prestere på dette nivået kreves det mye reising og utstyr, og Simen søker derfor støtte.

10.000 kroner: Oskar Erklev

Oskar Erklev er en 15 år gammel gutt fra Vågsbygd Svømme- og Livredningsklubb som drømmer om å utvikle sine ferdigheter i svømming. Etter å ha jobbet målrettet i flere år har Erklev ambisjoner om å nå senior-NM. For å realisere denne drømmen søker han støtte.

10.000 kroner: Camilla Nygård

Skijenta Camilla Nygård har siden barndommen drevet aktivt med langrenn med mål om å bli best. Ved flere arrangementer kan Camilla vise til svært imponerende prestasjoner. Hun legger ned over 600 treningstimer i året på langrennssatsingen og søker om støtte på veien til å nå sine mål.

10.000 kroner: Ina Marie Andresen

17 år gamle Ina Marie Andersen fra Kristiansand har store ambisjoner i fotball. Hun har allerede prestert både i sone, krets og nå landslaget i sin alderskategori. Hun ønsker å satse fullt ut videre, og i spiller i dag for Randesund FK og J19-landslaget. Det kreves mye trening og topp utstyr for å hevde seg på dette nivået, derfor har hun søkt støtte.

10.000 kroner: Emelia Tveitå

19 år gamle Emelia Tveitå fra Evje har drevet aktivt med friidrett gjennom Otra IL helt siden hun var liten. Hun kan allerede vise til gull i mangekamp og 16 medaljer fra NM i sin aldersklasse i flere øvelser. For å bli best har hun valgt å satse på diskos – og målet er å komme til EM. For å satse videre har hun søkt støtte.

10.000 kroner: Lillesand Speidergruppe

Lillesand Speidergruppe har over 100 medlemmer og er en svært aktiv gruppe. Visjonen er å legge til rette for utvikling av kunnskap, ferdigheter og personlige egenskaper for unge speidere som står i tråd med deres verdier. Speidergruppa ønsker å tilby flere aktiviteter som skal bidra til å utfordre barn og unge på en sunn måte.

Til dette søker de støtte for å kjøpe inn nytt turutstyr. Vi gratulerer så mye med tildelt støtte – og ønsker dere lykke til videre!

Drakt- og uniformsstøtte

Nytt i 2021 er 50 000 kroner ekstra i støtte til drakt- og uniformer, og i denne andre tildelingen er disse lagene de heldige som hver mottar 10.000 kroner til formålet.