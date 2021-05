– Vi har skader i midtbaneleddet og er derfor svært fornøyd med at Tobias nå forsterker en allerede svært god tropp, sier assistenttrener Bjørge Fedje.

Tobias Hafstad, som fyller 19 år 1. juni, er en spiller som Tromsø har stor tro på for fremtiden. Han har hatt innhopp i eliteserien denne sesongen, og han står også oppført med 12 kamper fra OBOS-ligaen da Tromsø rykket opp i fjor. Samtidig som Tromsø og Arendal Fotball er enige om utlånsavtalen, har Tromsø også forlenget sin avtale med Hafstad med ett år, slik at han er bundet til Tromsø ut 2022-sesongen - selv om han altså skal spille hele inneværende sesong for Arendal Fotball.

Tobias Hafstad har vært permanent medlem av Tromsøs A-stall siden før 2020-sesongen. Han signerte da sin første proffkontrakt som 17-åring (bildet). I tillegg til å ha 12 kamper som innbytter i opprykkssesongen, noterte han seg også for ett mål fra sin midtbaneposisjon.

– Tobias er en spiller vi har veldig tro på. Derfor ønsker vi at han drar til Arendal og spiller kamper regelmessig for så å komme tilbake til oss før sesongen 2022. Dette blir en god løsning for alle parter og vi ønsker Tobias lykke til med nye utfordringer resten av sesongen, sier Team Manager Lars Petter Andressen til Tromsøs hjemmesider.

Bjørge Fedje har stor tro på at unggutten kommer til å bli en verdifull spiller for Arendal Fotball denne sesongen.

– Vi er i utgangspunktet godt fornøyd med stallen vår, men vi har samtidig noen skader som vi frykter kan bli langvarig. Derfor passer det veldig godt for oss å forsterke med en sulten og ambisiøs spiller på en låneavtale, mener Fedje.

Tobias Hafstad er sønn av den tidligere toppspilleren Thomas Hafstad, som nå er utviklingssjef i VIF. Han har også debutert for Norge på G18-landslaget og er regnet for å være blant de mest lovende spillerne i 2002-generasjonen som følges tett av NFF.

Nysigneringen er ventet til Arendal torsdag denne uken. Det betyr at han får to ukers oppkjøring sammen med sine nye lagkamerater før seriepremieren mot Skeid 19. juni.

– Vi er glade for det samarbeidet vi har hatt med Tromsø rundt denne avtalen, og det er en tillitserklæring til oss som klubb at Tromsø ser på Arendal Fotball som en ideell utviklingsarena for en spiller som klubben har store forventninger til i fremtiden, sier Bjørge Fedje.