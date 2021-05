Tuva får sin debut på regionlaget

AGDER: Torsdag denne uka ble Team Elon Vests lag for 2021/2022 klart. Kristiansanderen Tuva Lislevand (20) fra Oddersjaa SSK er med for første gang, mens Sondre Ramse (23) fra Otra IL og Aron Åkre Rysstad (22) fra Valle IL er med for henholdsvis fjerde og tredje gang. Her deler de sine tanker om uttaket og sesongen.

Tuva Lislevand: – Jeg har veldig troen på opplegget til dette teamet og har allerede fått ett godt inntrykk av laget og treneren. Det er motiverende å se framgangen til mange av løperne som har vært og er på laget og jeg ser fram til å bli en del av den sterke treningskulturen de har. Det er en spennende sesong i vente som førsteårssenior. Jeg fikk smakt litt på nivået allerede i sesongen som var og håper på framgang denne sesongen. Jeg tror det blir altfor hardt å utfordre de aller beste allerede denne sesongen, men jeg håper å kunne utfordre de beste U23 løperne i både distanse og sprint.

Sondre Ramsland: – Jeg er veldig glad for å fortsatt være en del av teamet etter en sesong plaget av skade i forkant. Trener Eivind Arne og oss på laget har sammen skapt en enorm toppidrettskultur der vi virkelig ønsker å bli gode skiløpere, noe som har vist seg på resultatlista i år. Mange har gått ekstremt fort og viser skyhøyt nivå, så jeg glad vi står igjen med mange av de samme løperne ettersom vi alle har forskjellige kvaliteter som er med på å styrke laget og gi matching på alle områder. Det er selvsagt gøy å få inn to nye som kan bidra bra på jentesiden!

– For kommende sesong har jeg mål om å fortsette å utvikle meg som skiløper. Jeg ønsker i første omgang å bite bra fra meg i skandinavisk cup, norgescup og NM. Jeg har selvsagt et mål om å gå verdenscup, men det blir et ekstremt hårete mål for min del, som krever en perfekt sesongoppkjøring og en god porsjon flaks.

Aron Åkre Rysstad: – Dette er en veldig godt sammensveiset gjeng som gjør jobben på treningsfronten. Vi har skapt en enormt god kultur i laget, og det er alltid noen som er oppe og bidrar på trening til enhver tid, og alltid noen å bryne seg imot. Med en dyktig trener i Eivind Arne Bjåland og løpere i norgestoppen er det den beste plassen å utvikle seg som skiløper. Målet for neste sesong er å fortsette å ta steg og få unnagjort verdenscupdebuten. Og der håper jeg å gå så bra som mulig.

Styringsgruppa for Team Elon Vest har tatt ut ti utøvere på Team Elon Vest sesongen 2021–2022. Her er resten av laget: Linn Ravndal fra Gjesdal IL, Mari Folkvord fra Sandnes IL, Karoline Simpson-Larsen fra IL Vargar, Sivert Wiig fra Gjesdal IL, Gjøran Tefre fra Førde IL, Vebjørn Turtveit fra Voss IL og Gaute Kvåle fra Røldal IL. Trenere: Eivind Arne Bjaaland og assistent Nils Magnus Bøen Grave.