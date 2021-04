Lever beachvolley-drømmen i USA

UTØVERBLOGG: Etter at jeg fullførte mine tre år videregående på internatskolen ToppVolley Norge, visste jeg at jeg hadde lyst til å fortsette å spille volleyball eller sandvolleyball på høyt nivå, samtidig som jeg ville ta en høyere utdannelse. Jeg visste at en av de beste mulighetene for å kunne gjøre dette var å reise til USA for å gå på college, der jeg kunne være en «student athlete». Jeg spilte ett år innendørs volleyball for College of Central Florida, før jeg bestemte meg for å gå over til å kun spille beachvolleyball.

Da jeg først fikk tilbudet fra Stetson University, var det en drøm som gikk i oppfyllelse. Beachvolleyball-laget til Stetson, som ligger i DeLand, Florida, var ranket som det sjette beste universitetslaget i den øverste divisjonen i USA. Mange idrettsutøvere i USA rekrutteres ofte i begynnelsen av high school, noe som gjør det vanskelig å konkurrere om de resterende plassene, dersom man er seint ute med å søke.

Hektisk og gøy

Treningsmengden på Stetson er alltid høy og ligger ofte på rundt 20 timer i uka, men ToppVolley gjorde en god jobb med å forberede meg til det, og det krevde lite tilpasning for min del. Hverdagen min når vi er i sesong starter som regel med to timer balltrening om morgenen, og vi trener styrke to-tre ganger i uka.

Etter trening har jeg få minutter på å rekke å dusje, spise og løpe til skolen for å ha undervisning. På ettermiddagen har jeg ofte en ekstra balløkt med litt lavere intensitet, og i helgene spiller vi kamper. I høstsemesteret har vi i tillegg tre-fire kondisjonsøkter i sanden.

De høye temperaturene her i Florida har til tider vært utfordrende, spesielt når vi har kamper midt på dagen mens sola er på sitt høyeste. Det er ikke uvanlig at temperaturen ligger opp imot 40 grader og luftfuktigheten er veldig høy.

Treningskulturen på laget består av høye forventninger, mye konkurranse og disiplin, men utenfor banen er vi alle gode venner. Vi jobber konstant med å holde hverandre ansvarlige, som lagkamerater. Vi har ofte møter med rådgivere og mentale trenere som gir oss veiledning i hvordan vi kan kommunisere på best måte før, under og etter trening.

Unikt treningsmiljø

Vi har et uttrykk som vi kaller «sand talk». Dette betyr at vi kan være direkte og si akkurat det som trengs å bli sagt for å øke kvaliteten av det vi gjør. Noen ganger kan det være lett å ta feedback personlig. Derfor vet vi at når vi er på banen, har vi alle et ønske om å bli best mulig som et lag, og alt som blir sagt er for å gjøre hverandre bedre. Dette er nytt for mange av spillerne når de først kommer hit, men etter et par måneder utvikler det seg til et unikt treningsmiljø som fungerer kjempebra.

Laget mitt passer meg midt i blinken. Vi setter oss høye mål og jobber hardt for å prøve å nå dem. I år har målet vårt vært å komme til «Nationals», som er en turnering mellom de åtte beste lagene i øverste divisjon. Vi har gjort det ganske bra så langt i år, men å komme til «Nationals» er et nåløye, så det hadde vært utrolig gøy å klare det.

Toppranket på ny

Kommende helg skal vi spille «Conference championship», som er en slags pulje av flere skolelag fra samme del av USA. I vår conference er vi ranket som nummer én, for sjette år på rad. To av lagene vi skal spille mot har spillere som jeg har vokst opp sammen med og gått på skole sammen med på ToppVolley Norge. Jeg gleder meg til å treffe dem igjen og det er skikkelig gøy å få konkurrere mot hverandre her på andre siden av jorda!

Dette året har jeg hatt en lederrolle på laget, og det har vært veldig spennende og litt stressende å få slik erfaring. Tidligere har jeg vært vant til at alt som har med disiplin og «tøffe» samtaler blir formidlet fra trener til spiller, men i år har jeg måttet lære å ha slike samtaler med lagkamerater, dersom vi har ting som må tas tak i.

På laget vårt er Norge, Brasil, Canada, Frankrike, Polen, Israel og USA representert i spillerstaben, og kommende år blir laget enda mer internasjonalt. Så mange forskjellige personligheter og bakgrunner kan føre til konflikter og ulike måter å håndtere ting på, men for oss er ulikhetene en styrke. Alle jentene på laget bringer inn gode verdier og har ideer som vi kan bruke for å bli bedre som lag.

Eksamensjag

Fjoråret måtte avsluttes tidlig på grunn av korona, og dermed har årets sesong vært min første skikkelige beach-sesong i USA. Vi har spilt 29 kamper så langt, og har om lag seks kamper igjen før vi vet hvem som går videre til «Nationals». Første kamp ble spilt 27. februar, så sesongen varer ca. to måneder – kjapp og intens!

Det stilles høye krav til skolearbeidet, og dette semesteret har gått i ett og rett og slett flydd forbi! I USA tar en bachelorgrad fire år å fullføre, og jeg er nå på slutten av mitt tredje år på internasjonal business. Vi har eksamener om to uker, og det skal bli svært godt med en liten pause fra skolejaget når jeg får levert inn eksamen.

Jeg reiser tilbake til Norge i begynnelsen av mai. Det er alltid godt å komme hjem. Da er planen å ha noen dagers pause før jeg begynner forberedelsene til beachvolleyball-sesongen her. Jeg håper vi kan få til en del turneringer på tross av korona, men det gjenstår å se.