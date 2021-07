Motorhavari og ferieplaner ga travel NM-opplading

Etter å ha havarert reservemotoren på en trening, var den originale motoren tilbake i Mazda-en. Mandag kveld i forrige uke skulle bilen i bremsebenken, for å kontrollere effekt og se til at det var nok hestekrefter til å forsvare NM-ledelsen.

Slik ble det altså ikke, for i bremsebenken gikk det fryktelig galt og sent mandag kveld ble det sendt ut melding til samtlige teammedlemmer: «Ras i benken!»

Gode hjelpere

Det begynte å minke på mulige reservemotorer, men gode kamerater i naboklubben NMK Konsmo hadde både en og to liggende. Først ble det satt inn en av mange reservemotorer men det viste seg etter kort tid at det ikke var nok krefter i denne til å hevde seg i norgesmesterskapet. På dette tidspunktet var det ifølge Egeland selv, både grått og mørkt i den velkjente kjelleren.

For oppi alt dette, skulle Egeland på ferie med familien. Et par dager med camping- og badeferie i Bø, en god times kjøretur fra Grenland Motorsportsenter. Samboeren og sønnen på 2,5 år var jo vel unt en liten sommerferie nå som Egeland endelig hadde en hel uke fri. For kameratene fra Konsmo ga klar beskjed om å dra på ferie, dette skulle de fikse. Når da reservemotoren ikke hadde nok krefter, hadde de et siste ess i ermet.

Det sto nemlig en nyoverhalt motor i rallycrossbilen til Ernst Atle Larsen, en Mazda RX8. Etter alles beregninger skulle denne passe rett inn i RX7-en til Egeland. Det gjorde den for så vidt ikke og det ble en masse nye utfordringer for kameratene som stod i verkstedet på Konsmo og skrudde – mens Egeland var på ferie.

Mange ville nok kanskje sagt at ferien burde vært avbrutt, det samme skal Egeland også ha sagt i en telefonsamtale til mekanikerne – men de var fast bestemt på å rekke det i tide, de sa de hadde full kontroll og ba Egeland fortsette ferien med familien.

Friskmeldt Mazda

Torsdag ettermiddag rullet teambussen til Egeland inn i depot på Grenland Motorsportsenter, sent på kvelden kom telefonen alle hadde ventet på – Mazda-en var friskmeldt. Tidlig fredag kveld var også rallycrossbilen på plass i depot. Det ble gjort noen små justeringer og teamets mekanikere tok en siste sjekk for å sikre at alt var klart før løpet.

For første gang etter korunaen ble det arrangert et todagersløp, så nært tilnærmet normalen som mulig. Trening og tre omganger på lørdagen. Fjerdeomgang og finaler på søndagen. Egeland hadde utfordringer hele helgen, motoren kuttet – noe som resulterte i at det aldri var full effekt. Når løpet var over skulle motoren demonteres og leveres tilbake til eieren, når den ble tatt ut mente teamet å ha funnet ut av problemet – litt for sent men sånn er motorsporten.

Resultatmessig gikk det heller ikke som teamet hadde håpet på. I førsteomgang kjørte Egeland inn til 5. tid, etterfulgt av en 10. tid. I tredjeomgangen kjørte han inn til 8. tid og avsluttet kvalifiseringen med 6. tid. Med dette som utgangspunkt, stod Egeland i 3. spor i B-finalen. Her ble det litt knot og resultatet ble «den sure» tredjeplassen i B-finalen.

Kvindøler i teten

Med det fikk Egeland en syvendeplass på denne andre NM-runden men han fikk også med seg viktige poeng i NM-sammendraget. Helt uoffisielt, etter teamets egne beregninger – ligger Egeland nå på en andreplass, åtte poeng bak klubbkollega Per Magne Røyrås.

For øyeblikket står den gule Mazda-en uten motor inntil videre, men teamet går hardt inn for å få bygd opp igjen den gamle original-motoren. Det er tross alt bare tre uker til den 3. NM-runden skal kjøres på Momarken. Avslutningsvis ønsker teamet å rette en stor takk til alle som sto på – sent og tidlig – for å friskmelde Mazda-en, uten denne hjelpen hadde det faktisk ikke blitt noe kjøring.