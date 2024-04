I år begynte endelig tallene på ekvipasjer (les: rytter og hest) å nærme seg før-pandemi tall og vi kunne med glede konstatere fulle staller, startlister og parkeringsplass.

Det manglet ikke på tilreisende fra verken øst eller vest, og selv om vi ikke kan konkurrere mot Sabeltanns tall, tiltrekker Sørlandet seg også mange barn og unge i sprangmiljøet.

Kristiansand og Søgne Rideklubb har en klar satsing på bredde og rekruttering og arrangerer stevner der mange unge gjør sin debut og hvor det vektlegges like mye rundt det sosiale aspektet som det sportslige.

Fikk konkurransedebut

Klassene varierte fra 0,40 til 1,30 i høyde og senterledere Dag Olsen og Silje Polden hadde latt mange av sine rideskoleryttere få låne rideskolehester for å få smaken på konkurransedebuten.

Et bilde av stevneplassen. Foto: Hans Eivind Berg

Dag Olsen er også sportslig leder i klubben og har et klart ønske om å få rekruttert flere lovende talenter til å konkurrere på høyere nivå. Han har også et stort ønske om å sammen med styret i klubben få arrangert flere større stevner i år.

Det trengs rekruttering til sporten på alle nivåer, og et av virkemidlene er å skape gode og sosiale stevner der barn og ungdom får prøvd seg på konkurranser, samtidig som de får være sosiale med andre med samme interesse.

Silje Polden er selv rytter og har nylig kjørt siste kurs for flere av elevene for at flest mulig skulle være stevneklar.

Silje er et forbilde for mange av de unge i klubben og startet med både egen hest, samt et par lånte.

Hun hanket inn flere førstepremier i de høyeste klassene (1,30) under stevnet med sin hest «Off Limit».

Spesielt søndagen var tida hennes på banen svimlende mye raskere enn konkurrentene.

Dugnadsinnsats

Flere kjente og erfarne voksne ryttere hadde også tatt turen til Søgne i påska da stevnet bød på muligheter for de store klassene og få «innkjørt» hesten klar til utesesongen.

Det er gjerne fint for unge, uerfarne å lære ved å se de mer erfarne ri igjennom de større klassene.

For å arrangere et slikt påskestevne over fire dager er det også nødvendig med mye dugnadsinnsats både fra store og små.

Alt i alt var det nærmere 500 ryttere, hjelpere og publikummere som besøkte senteret på de mest populære dagene.

Anita Kristensen Hellevik, som er styreleder i klubben, hadde også lagt til rette for flere artige sosiale arrangementer. Lørdag var det duket for « Highland Games», som grunnet været på kvelden måtte avholdes inne i ridehuset.

Tautrekking under Highland Games. Foto: Anita Kristensen Hellevik

Noen av deltakerne i Highland Games. Foto: Anita Kristensen Hellevik

Gode tilbakemeldinger

Dette skapte stor glede og mye humor. Og til neste år har vi vurdert om vi må lage et eget for at de voksne skal få mer å bryne seg på.

Søndag var det påskeeggjakt der heler området rundt stall og ridestier ble saumfart for egg som kunne gi godteri eller andre premier.

Anita og resten av styret er veldig fornøyde med tilbakemeldingene vi har fått fra publikum, ryttere og andre medvirkende fra stevne og håper at vi snart kan gjenta suksessen.

Stevner, og spesielt kioskdriften under stevner er det som holder en klubbøkonomi flytende for å kunne gi tilbake til våre satsende ryttere. Derfor er det viktig å arrangere for å holde et senter levende slik at driften kan opprettholdes.