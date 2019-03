Fartsfylt mellom Vindbjart og Fløy

VENNESLA: Fløy kom desidert best i gang og kjørte over Vindbjart de første 20 minuttene. Bortelaget fikk uttelling etter 11 minutter da en for dagen meget frisk Jone Bjerkreim Kleppa ble lagt i bakken av "Fløy-dødaren" Øyvind Gausdal, som spilte stopper i denne kampen. Det spillemessige overtaket resultatet resulterte i mange innlegg i boksen, men uttellingen uteble.

I stedet resulterte en markeringsglipp i frispark i farlig posisjon, og eks-Fløy-spiller Robert Skårdal banket ballen i nota bak Ante Knezovic fra 18-19 meter.

2–1 til pause

Kort tid etter la den lovende unggutten Lasse Stephan Næss på til 2-1 for Vindbjart etter å ha blitt frispilt bak Fløy-stopperne. Etter dette jevnet spillet seg ut, og lagene gikk til pause med 2-1 til hjemmelaget.

Andre omgang var det Fløy som var det mest toneangivende og sjanseskapende laget, og midtveis utlignet André Richstad på et meget pent skudd etter klarering på corner. Fløy ble snytt for straffe etter at Johan Kvame Naglestad ble hektet bakfra på hjørnet av fem-meteren.

Fløy nærmest seieren

Selv om Fløy var nærmest seieren i denne kampen, viste Vindbjart at de absolutt blir å regne med i årets serie. Ante Knezovic imponerte med bra feltarbeid. I forsvaret var Jone Bjerkreim Kleppa et lite hakk foran de andre, mens André Richstad var den mest kreative offensivt. Ellers moro å se Henrik Andre Dahlum tilbake etter sin langvarige skade.

Vindbjart-trener Steinar Skeie meldte følgende på sin FB-side etter kampen:

– At vi spiller 2-2 mot den meget hardtsatsende seriefavoritten Fløy, er greit nok resultat.

Nå gjenstår en treningskamp mot Start 2 før alvoret braker lørdag 13. april hjemme mot Staal Jørpeland.

Målscorere:

11 min 0-1 Henrik Andersen (straffe)

25 min 1-1 Robert Skårdal,

31 min: 2-1 Lasse Stephan Næss

65. min 2–2 André Richstad

Dommer: Karl Anders Sletten, Tveit

Tilskuere: Rundt 100

Fløys lag:

Ante Kezovic

Jørgen Richardsen

Matej Dekovic

Johan Kvame Naglestad

Jone Bjerkreim Kleppa

Henrik Andersen

Tobias Henanger

Mathias Grundetjern

André Richstad

Lasse Sigurdsen

Anders Hella

Innbyttere : Andreas Olsvoll, Omar Markovic, Henrik Andre Dahlum, Erik Marcussen Ole Fredrik Thorsen, Daniel Eikeland og Magne Karlsen.

Vindbjarts lag:

Keepere: Halvor Homme, (Christoffer B Andersen e. 46 minutter).

Forsvar: Abdulla (Marcel e. 46 minutter), Øyvind L. Gausdal, Daniel Johansen, Magnus Langerud.

Midtbane: Børge Engesland,Simen Aanonsen, Mustafa.

Angrep: Berry (Stian Aabel e. 75 minutter), Lasse S. Næss (Henrik Nyhus e. 55 minutter), Robert V. Skårdal Jørgen Steinsholt (e. 80 minutter).