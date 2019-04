Lokalsporten presenterer i årets sesong flere lokale fotballspilleres drømmelag. Drømmelaget består av medspillere og ev. motspillere gjennom karrieren.

Keeper: Dumitru Moraru: Forskere har antydet at Dumitru kan ha utviklet seg fra leopard-lignende katter som en gang fantes i Eurasia. Selv om han ikke var spesielt glad i å slenge seg på trening var de få gangene helt lydløse. Moraru viste oss alle hvordan et halvt liggende vristspark i øverste verdensklasse skulle gjennomføres. 60 meter og rett på lissa. Knallkeeper enkelt og greit.

Sweeper: Pål Lydersen (K): Pål ble en høyt spesialisert spissjeger i stand til å akselerere fra 0–80 km/t i løpet av tre sprang. Dermed fanget han ballen før motspilleren hver gang ved hjelp av 16 mm rugbyknotter under begge skoene. Alltid gode løsninger. Fantastisk fotballspiller, person og kaptein.

Stopper: Claus Eftevaag: Husker jeg grisetacklet Claus til krykker i en småguttkamp på grusen under Oddernesbrua for Donn mot Start i 1979. Ble siden venner og romkamerater på tur. Utrolig evne til å oppfatte noe morsomt. Satirisk og befriende. Lagets gestalter og pranksjef. Ekte Startprodukt. Har hjerte for Start på størrelse med Kristiansand stadion. God med begge bein, på bakken, i lufta, som midtstopper og som spiss.

Stopper: Jørgen Hammersland: Einstein, Huff. Mangefasettert kunstnersjel som kanskje heller ville sitte i sjekta vår, Den gule enke, og skrive tekster og spille gitar. Ofte så oppslukt at han kunne glemme tid og sted (og trening). Teknisk vidunder med kaldblodig, rolig og langsomt temperament.

NTB Scanpix

Sentral midtbane: Erik «Myggen» Mykland: Best med ball. Også best på trening og i treningskamper mot lag fra lavere divisjoner. En romslig kreativ og spirituell fotballsjel som handlet på instinkt. Åndslivet til Myggen manifesterer seg i fotball som estetikk, læren om det vakre og skjønne.

Venstre indreløper: Morten Pettersen: Briljant fotballspiller med vanvittig stamina. Kunne gå fra forelesning på ADH til trening, videre til pokerlag gjennom hele natta, rett på forelesning, videre til ny trening for så å komme seg hjem. Alt, kun ved hjelp av to tiskivers nistepakker. Likevel best i kombinasjonen utdannelse og fotball. Silketeknikk, målfarlig og utholdende.

Fædrelandsvennen

Høyre indreløper: Tommy Svindal Larsen: Guds gave til fotballen ifølge Dagbladet. Drev avansert form for persepsjon lenge før NIH begynte å forske på temaet. Fotballens svar på Saurons altseende øye. Rask, god én mot én og Europas reneste tilslag. Rett og slette en fremragende fotballspiller.

Venstre midtbane: Advokat Bernt Christian Birkeland: Det lages ikke spillere eller mennesker som BCB lengre.

Høyre midtbane: Tore Løvland: For IK Start ville Tore, bokstavelig talt, ha brukket seg selv i to. Det samme gjelder for Vigør og Vipers. Enkelte motspillere har nok opplevd Tore, i kampsituasjon, som en med hallusinasjoner, vrangforestillinger og sterk forvirring. Estetisk nytelse å se Løvis forsere oppover høyrekanten.

Spiss: Tore Andre Dahlum: Totto har mye å takke meg for. Bøttevis av servemottak på tennisbanen og hundrevis av innlegg etter trening. Ikke rart han endte opp som norsk volleykonge. Totto kunne nok til tider tro og føle at han hadde en diagnose som han kanskje og muligens i realiteten ikke hadde. Spenstig, god i lufta, pace og ekstraordinær ballfølelse. Fabelaktig avslutter med hodet og begge bein.

NTB Scanpix

Spiss: Frank Strandli: Vakker ryggtavle i velutviklet V-form. Brukte den etter hvert til å holde unna stjernestoppere i Premier League (for Leeds) og i Hellas. Kalibrert timing, balanse i full sprint og Norges mest veltrimmede venstrebein. Startet umiddelbart da Myggen ble rettvendt. Ekstremt distinkt foran kassa, og herlig humor og humør.

1. reserve: Eivind Egeland: Må bare med. Gode venner siden kretslaget. Knallgod midtstopper, og sjef i lufta. Frontallappen var kanskje ikke helt ferdigutviklet da han var 20. Best på motorsykkelen, i Preluden eller i kabrioleten.

Hvilke kriterier har du lagt vekt på i uttaket av ditt drømmelag?

– Vel, hadde mange alternativer, men endte opp med makrellaget fra debutsesongen min i Start i 1991. Beklager til dere som ikke ble med. Årene i Start var definitivt den gøyeste tiden som fotballspiller. Fantastisk godt samhold med svært komplementære mennesketyper og fotballspillere. Det var stor rolleaksept og hver og en fant sin plass i hierarkiet og i garderoben. Kudos til Brede Skistad og Erik Ruthford Pedersen for å se, skape og forstå den sosiale dynamikken i gruppa.

NTB Scanpix

Hvem er den beste spilleren du har spilt med i løpet av karrieren?

– Det må bli Myggen, med begrunnelse som beskrevet i lagoppstillingen. Spilte også noen år med John Carew. Han var stor, sterk og rett og slett kjempegod på sitt beste.

Tøffeste motspiller?

– Jeg møtte noen gode kantspillere på den tiden. Aasmund Bjørkan, Gunnar Aase, Jan Ove Pedersen, Harald Martin Brattbakk. Men velger å si min gode venn Kent Bergersen på trening. Han kunne drible!

Din største opplevelse på fotballbanen?

– Det var kanskje mer en lettelse enn glede å vinne NM med Vålerenga. Følte vel å få litt tilbake etter et par vonde år med skader. Det var et fryktelig trøkk rundt klubben og da spesielt cupfinalen i 1997.

En morsom historie?

– Får ta en uskyldig en. Jørgen Hammersland klarte å skvise ballene mellom seg selv og kneet til Frank Tønnessen, tror jeg det var på trening i Marvika. Pungen hovnet voldsom opp og det var tydelig rusk i maskineriet. Den ene testikkelen ble delt i to, og det var vondt. Noen av de gode lagkameratene som er beskrevet i lagoppstillingen var behjelpelig med å kjøre Jørgen fra treningen. Men i stedet for å bremse ved fartsdumpene ble farten satt opp så Jørgen ble slengt opp i lufta inne i bilen. Like vittig den dag i dag.

Hvis du selv skulle hatt en plass på ditt drømmelag, hvor på banen ville det vært?

– Bernt vet veldig godt at jeg har satt han opp på min plass. Men en indreløper rolle i det samme systemet skulle jeg gjerne ha prøvd mer, men der var det jo noen andre gode spillere.

Jim Rune Bjorvand

Viggo Strømme

Født: 2. august 1967

Yrke: Trenerutvikler i Lyn og sportssjef ved NTG Bærum Fotball i Bærum. Ansvarlig for 80 spillere, blant dem 20 landslagsspillere og seks andre trenere ved NTG.

Tidligere klubber: FK Donn, IK Start, Vålerenga Fotball, LYN og Frigg Oslo.

Meritter/trenerjobber: NM-gull med Vålerenga i 1997. To bronse med Start i serien i 1991 og 1992, vært trener for Frigg, Lyn og Stabæk.