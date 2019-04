Fra Vigør til Indre Mongolia

Mandag morgen starter et nytt fotballeventyr for Kjetil Ruthford Pedersen. Vigørs ledelse har vært godt informert siden det kom en forespørsel for rundt en måned siden om å bli en del av det nye trenerteamet for Nei Mongol FC som spiller i Kina League One. Endelig avtale kom på plass like før lørdagens match.

Klubbens ledelse og Kjetil informerte spillerne i garderoben etter at tre poeng var sikret mot Fløy 2 i en spennende kamp i 4. divisjon lørdag ettermiddag på Macron Arena, på Indre Hellemyr.

Spillergruppa, støtteapparat og klubben ønsker Kjetil 100 prosent lykke til og skjønner at slike forespørsler sier man ikke nei til.

Kjetil skal være en del av et trenertema med tre engelskmenn. Allan Kershaw skal være hovedtrener. Allan var Kjetils assistenttrener tilbake til da MK spilte i Adeccoligaen, nå bytter de rolle og setter seg sammen på flyet til Indre Mongolia. Kontrakten er på to år, med opsjon på ett år til.

I hovedstaden Hohhot bor det to millioner innbyggere. Klubben eies av en fra Ukraina og en fra Shanghai, de satser stort og selvsagt var det naturlig for dem å se nærmere på bydelen Hellemyr.

Mot Fløy 2 var det 120 tilskuere på kamp, nå venter en stadion med tilskuerkapasitet på 51.632. Her hjemme kjenner vi spillerne med fornavn, men legger ved en link slik at dere selv kan se nærmere på spillerne Kjetil skal lære navnet på nå.

Kjetil, takk så langt for det du har lagt ned og startet rundt seniorlaget denne sesongen. Vi skal gjøre alt for å opprettholde trykket til du er tilbake i klubben.