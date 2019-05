Sluttspilltriumf for Pirates

KRISTIANSAND: Pirates sluttførte dermed en dominant sesong på Sørlandet hvor de kun hadde ett tap (mot nettopp IL Express) hele sesongen. Helge Ramstad og Kreshnik Krasniqi hadde 23 poeng hver og Ramstad ble kåret til finalens MVP der han skjøt i stykker soneforsvaret til Grimstad.

Pirates møtte sitt eget Old Boys lag i semifinalen og tok seg greit til finalen etter at flere Old Boys spillere ikke kunne stille pga. skade. Pirates debuterte også to ungdomsspillere i Kenneth Atun og Lasse Muller. Muller satte 21 poeng i kampen mot Old Boys og showet for publikum med flere dunker og godt spill. Søgne & Mandal møtte også opp med et noe begrenset mannskap til semifinalen, og klarte ikke utfordre Il Express slik som de gjorde tidligere i sesongen med to seire mot laget fra Grimstad. Express fikk brukt benken, og flere av ungguttene viste seg fram.

Se finale-video her:

Bronse til Pirates Old Boys

I bronsefinalen viste Pirates Old Boys at de hadde god kontroll på Søgne & Mandal, men Søgnes Andrius Rudys skapte problemer likevel. Old Boys startet med å ta en god ledelse og lot aldri Søgne & Mandal komme tett innpå og da Søgnes raske ving, Freimontas ble sendt ut av hallen med to tekniske var kampen i realiteten over. Rudys viste hvorfor han ble tatt ut på «All-star» laget i januar, men de rutinerte Old Boys-spillerne holdt hodet kaldt og vant komfortabelt. Igor Ruzic og Tronn Hansen hadde flere lekre pasninger i bronsefinalen.

Privat

Til finalen var det kommet mange tilskuere og det var god stemning med kiosk, musikk og pizzasalg. Det var gratis inngang for alle barn, medlemmer og de som fulgte @krspirates på Instagram. Det ble gjort en god jobb av klubben i forkant av finalene og mange foreldre som hjalp til. IL Express startet kampen ved å prøve å være «small» og med deres center, Jonas Boneng, på benken for å prøve å bruke fart og trepoengere for å slå Pirates-forsvaret. Dette ble kjapt spist opp av en heit Ramstad som satte mange lange trepoengere i kombinasjon med at et Grimstad-lag uten deres center ga opp for mange offensive returer til Pirates.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Har ambisjoner

Andreas Næss, Lars Husebye og resten av Grimstad-spillerne klarte heller ikke å score før det sto 2 minutter igjen av første omgangen og da ble det tungt å spille basket for gutta fra Grimstad. Dette resulterte i at Grimstad lå under 18–6 etter første periode. Grimstad klarte 11 poeng i andre periode, men slapp inn 20 poeng til Pirates slik at det sto 38–17 idet lagene gikk i garderoben. Derfra og ut gjaldt det bare for Pirates å holde hodet kaldt, og de cruiset inn til 76–38. Grimstad kjempet hele veien inn, og har utviklet seg godt utover sesongen.

Privat

Til neste år har Pirates ambisjoner om å ta med førstelaget til nye turneringer for å skaffe mer matching og gi regionen et lag som man kan spille seg opp mot. Det blir spennende å se hva som skjer for Pirates og de andre lagene, og etter at flere av ungdomslagene til Pirates gjorde det godt i Danmark og her på Sørlandet ser klubben etter nye muligheter med tanke på utvikling av sine talenter. Ambisjonen er at Pirates kan være en foregangsklubb hvor de lokale spillerne kan spille på dobbel-lisens og man kan gi de mest dedikerte spillerne en plass i Pirates-laget uten at de må forlate sin originale klubb.

Basketen på Sørlandet er på vei oppover og det er kommet ny klubb på Lauvåsen ved Lauvåsen Wildcats. I tillegg er det et ønske om å få til lag i Torridalen, på Lund og Gimlekollen. Basketballen har også hatt mange skolebesøk og ønsker etter hvert å lage en skolecup til skolene til Kristiansand og omegn.