Fløy vant toppkampen

Flekkerøy: Fløy spilte en meget solid kamp mot tabelltoer Viking 2 på Arkicon Arena lørdag ettermiddag. Henrik Andersen og Dardan Dreshaj hadde hver sine knallperler i første omgang.

Etter 15 minutter dro Henrik "Heggi" Andersen til fra 25 meter etter retur fra angrep der Jone Kleppa var på en av sine farlige visitter på venstrekanten. Ballen føk som et prosjektil i bue opp i høyre kryss for mandalitten Amund Wichne i Viking-buret.

Ut med skade

Dardan Dreshaj var ikke dårligere da han ladet høyrefoten i det 34. minutt fra 30 meter, og ballen duppet i perfekt bue over Wichne. Dreshaj måtte for øvrig gi seg før pause på grunn av skade. Fløys andre spiss, Lasse Sigurdsen, spilte ikke kampen, også det på grunn av skade.

Fakta: Kampfakta Fløy-Viking 2 2-0 (2-0) 3. divisjon menn avd. 3 Arkicon arena, ca. 175 tilskuere 1–0: Henrik Henrik Andersen (15) 2–0: Dardan Dreshaj (34) Gult kort: Jesper Moksnes (Viking 2) Dommer: Zyad Tarik Qashua, Giv Akt Fløys lag: Ante Knezovic, Jone Bjerkreim Kleppa, Jørgen Richardsen, Johan Kvame Naglestad, Matej Dekovic, Jørgen Richardsen, Sebastian Fredriksen (Omar Markovic 82. min), Henrik Andersen, Henrik Andre Dahlum (Ole Fredrik Thorsen 87. min.) Christoffer Myhre (Magnus Ask Mikkelsen 90. min) Dardan Dreshaj (Mathias Grundetjern 42. min) Vikings lag: Amund Wichne, Jesper Moksnes, Andre Danielsen, Sebastian Sørlie Henriksen, William Husebø, Jostein Ekeland, Lars Erik Sødal (Jacob Jørgensen 66. min), Harald Nilsen Tangen (Heine Åsen Larsen 76. min), Ivar Øidvin (Maximillian Hæstad 46. min), Adrian Bergersen, Benjamin Kallman (Sander Amble Haugen 54. min)

Ellers var kampen preget av at Fløy hadde god kontroll om hendelsene i utenom i perioden mellom scoringene. Da hadde Viking 2 spillemessig overtak og produserte et par farlige sjanser, men oppofrende Fløyforsvarere fikk en fot på ballen i siste liten.

Tilfreds Fløy-trener

Trener Nikola Trajkovic var meget fornøyd med seieren, og fremhevet spesielt det stabilt gode defensive spillet. Trener for Viking 2, Thomas Pereira, mente at Fløy vant en fortjent seier, og for mange av sine unge spillere var dette en fin erfaring å ta med seg. Best på Viking var keeper Amund Wichne, og den meget talentfulle Harald Nilsen Tangen på midten.

Klubb 22 kåret Henrik Andersen til dagens Fløyspiller. Matej Dekovic var et hakk bedre enn de andre i den meget gode back-fireren. Bakerst inngir Ante Knezovic ro og trygghet med sin autoritet. Ellers hadde Mathias Grundetjern et meget fint innhopp i 2. omgang.

Etter seieren har Fløy 12 poengs ledelse på Viking 2 og MK (sistnevnte har én kamp mindre spilt).