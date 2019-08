KOK-løper vant Hovedløpet

Hovedløpet i orientering ble i helga arrangert på Tynset i Østerdalen med to distanser, langdistanse lørdag og sprint søndag. Dette regnes som norgesmesterskapet i orientering for 14–16 åringer. Fra Kristiansand Orienteringsklubb (KOK) deltok Tina Booth i jentenes 15-årsklasse, og Trygve Børte Nomeland og Brage Takle i guttenes 16-årsklasse. Litt færre KOK-deltakere enn det som har vært vanlig de siste årene, men resultatene var likevel strålende!

Ledet på langdistansen

Aller best gikk det for Brage Takle. På lørdagens langdistanse ledet han ved passering arena etter 4,3 kilometer. Brage fikk med seg at arenaspeaker nevnte dette. Det førte til litt stress og noen småfeil mot slutten av løypa. Tidstapene var likevel ikke større enn at det holdt andreplass og sølvmedalje, ett minutt bak vinner Hans Urset fra BUL-Tromsø i løypa som målte 6,7 kilometer.

På tredjeplass kom Sander Tonjer Fingarsen fra Elverum, tjue sekunder bak Brage. I samme klasse ble det også en fin 20. plass av 67 startende til KOKs Trygve Børte Nomeland. Tina Booth (KOK) kom på 44. plass i 15-årsklassen for jenter. I samme klasse ble Astrid White fra Søgne og Songdalen OK nummer 30.

Ivar Haugen

Raskt terreng

Terrenget rundt Tynset er noe ganske annet enn det o-løperne fra Sørlandet er vant til. I Nord-Østerdalen er det nemlig mye åpen skog med kun reinlav som bunn. Dette borger for rask løping og veivalg rett på der kompasspila peker.

For å forberede seg til dette har Brage Takle flere ganger tidligere i år har reist til lignende terreng i Nord-Østerdalen for å trene og konkurrere. Dette har gjort at han etter eget utsagn var komfortabel med terrenget før han sto på start, og hadde derfor forhåpninger om et godt resultat. Taktikken for langdistansen var å la orienteringa styre løpsfarten for å unngå bommer.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Avgjørende veivalg

På søndagens sprint i Tynset sentrum hadde Brage noe lavere forventninger, ettersom han anså at det var flere sterke konkurrenter som kunne hevde seg her. Igjen var taktikken å ikke løpe fortere enn at han klarte følge med på kartet. Det viste seg å være lurt.

Allerede på vei til tredje post valgte flesteparten av de hardeste konkurrentene et dårlig veivalg. Brage holdt imidlertid tunga rett i munnen og sprang rundt, der de andre løp rett på og møtte en mur og måtte snu. Her skaffet Brage seg et forsprang på et snaut halvminutt. Ledelsen her viste seg å holde helt til mål i den 2,2 kilometer lange løypa.

Dermed ble det gull til Brage foran lørdagens vinner Hans Urset, mens Sander Tonjer Fingarsen fikk nok en tredjeplass. Trygve Børte Nomeland gjorde et veldig godt sprintløp uten store feil og kom på 12. plass. For Tina Booth ble det en 46. plass, og Astrid White (SSOK) kom på 21. plass.

John Runde

Fikk revansj

Gull og sølv i siste år på Hovedløpet smaker nok godt for Brage. Spesielt med tanke på at han i fjorårets Hovedløp i Kristiansand fikk to fjerdeplasser, kun tre sekunder totalt fra to medaljer.

For ungdommene på Hovedløpet fortsetter det nå med O-landsleir med treninger og sosiale aktiviteter før det hele avsluttes med kretsstafett på onsdag.

Resultater Hovedløpet langdistanse

Resultater Hovedløpet sprint