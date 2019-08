Tror på NM-gull etter hjemmeseier

UTØVERBLOGG: Siden fjorårets sesong, som endte med tredjeplass sammenlagt i NM, har jeg gått over til ny bil. Den nye bilen er en BMW 3-serie 2008 modell med en Toyota 2jz motor. Bilen har 830 hester og 1015 nm på bakhjulene.

Årets sesong startet bra med seier i første NM-runde, som foregikk i Verdal. Andre NM-runden i Egersund endte ikke like bra da helgen startet med girkasse-problemer. Etter denne runden ble endringer på bilen utført for å forhindre flere problemer i sesongen.

Jeg startet helgas NM-runde i Kristiansand bra ved å kvalifisere meg inn til 1. plass på lørdagen. Med et godt team i ryggen ble bilen kontrollert og var startklar til søndagen. Ettersom forrige NM-runde ble stang ut og det ikke er mange poengene som skiller toppførerne, måtte jeg satse alt.

Privat

Etter mange vanskelige runder endte jeg i finalen mot Jørgen Tangen. Etter å ha kjørt to runder mot ham endte dommerne med en "One More Time". I øyeblikk som dette er det vanskelig å samle tankene da det er så mye som skjer.

Etter å ha kjørt en "One More Time" mot Jørgen Tangen fikk dommerne bestemt seg og jeg dro i land seieren i 3. NM-runde.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Sammenlagt er jeg på 2. plass, men det er fortsatt to runder igjen. Så alt kan skje. Målet mitt for denne NM sesongen er selvfølgelig å kunne stå på toppen av pallen og vinne sammenlagt.