«Røde» Arendal viste moral

EGERSUND: Veldig mye gikk imot Arendal i oppgjøret mot EIK i Egersund søndag. Likevel kunne gutta reise hjem med ett poeng.

– Jeg er imponert over moralen i laget og guttenes evne og vilje til å jobbe for hverandre, sier Steinar Pedersen.

Skader, rødt kort, en tung og glatt bane - og en intens nerve gjennom hele kampen der lagene byttet om å være førende i banespillet.

– Det ble spesielt, fordi vi måtte jo gjøre endringer og justeringer hele tiden. Siden vi fikk en spiller utvist, i tillegg til at vi måtte gjøre bytter tidlig på grunn av skader, så hadde vi heller ingen muligheter til å ta noen grep mot slutten av kampen. Da var flere av spillerne så preget av slitasje og smeller at vi i perioder ikke hadde stort mer enn åtte mann på banen, sier Pedersen.

Fakta: Kampfakta Egersund-Arendal 2-2 (1-2) Postnord-ligaen, avdeling 1 Idrettsparken Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy IL Gult kort: Arendal: Kim Kvaalen, Dejan Corovic, Mads Nørby Madsen, Leopold Wahlstedt. Egersunds: Sverre Larsen, Aleksandar Corovic, Kevin Michel Jablinski. Rødt kort: Reiss Greenidge (58.) Mål: 1-0 Erixon Danso, 1-1 Reiss Greenidge (35), 1-2 Andreas Bruhn Christensen (41), 2-2 Markus Naglestad (82) Arendals lag: Leopold Wahlstedt- Jens Kristian Skogmo, Dejan Corovic (Avni Pepa fra 47. (Ilir Kukleci fra 64.)), Reiss Greenidge, Mads Nørby Madsen - Shariff Cham (Ilir Kukleci fra 60.), Kim Kvaalen, Conrad Wallem- Andreas Bruhn Christensen, Vital Curtis Kaba, Ulrik Reinaldo Berglann X

– Når vi likevel tar med oss ett poeng fra en slik kamp, så må vi være fornøyde med det - selv om det naturligvis er mulig å irritere seg over at vi slipper inn mål som burde vært unngått. Nøkkelen er likevel den enorme moralen spillerne legger for dagen. Den jobben samtlige spillere legger ned i denne kampen, og den måten de stiller opp for hverandre og aldri gir seg, det er veldig verdifullt å ta med oss videre, sier Steinar Pedersen.

EIK tok ledelsen

Det startet ikke spesielt bra for Arendal da EIK tok ledelsen etter drøye 20 minutter. Flere Arendal-spillere mistet fotfeste på det tunge gressunderlaget, og da Arendal spillerne skled og falt ble det enkelt for EIK å rulle opp et pent angrep som ble avsluttet i det lengste hjørnet av den tidligere Jerv-spilleren Erixon Danso.

Men etter en litt rotete start på kampen, så fikk tilsynelatende Arendal-spillerne en oppvåkning etter at EIK tok ledelsen.

Snudde kampen

Utligningen til 1-1 kom etter 34 minutter da midtstopperkjempen Reiss Greenidge var sist på ballen etter at Arendal hadde fått flere cornere på rad og rekke. Bare fem-seks minutter senere fikk Arendal et korrekt straffespark etter at Ulrik Reinaldo Berglann kom seg fri på venstresiden og slo ballen langs bakken inn i boksen. En EIK-forsvarer kastet seg ned og stoppet ballen med hånden - og dermed var dommer Ole-Alexander Ekeli Valen aldri i tvil om å blåse og peke på straffesparkmerket. Den muligheten grep Andreas Bruhn Christensen og dundret ballen mot krysset - lang utenfor rekkevidden til EIK-keeperen.

Og det var ikke ufortjent at Arendal ledet, til tross for at spillerne åpenbart trengte tid til å tilpasse seg naturgresset i Egersund.

Dermed hadde Arendal snudd kampen og gikk til pause med 2-1-ledelse.

Skader og utvisning

Arendal hadde etablert kontroll over kampen og ambisjonen var garantert å sikre de tre poengene, men varselet om at det kunne bli en vanskelig 2. omgang kom bare to minutter ut i omgangen. Da måtte Dejan Corovic kaste inn håndkledet etter å ha fått en smell. Avni Pepa kom inn, men det skulle vise seg at også han måtte gi seg med en skade drøye kvarteret senere.

Det som mer enn noe annet kom til å prege 2. omgangen var likevel utvisningen av Reiss Greenidge. Etter en snau time forsøkte han å løpe opp EIK-spissen Bubacarr Sumareh, men ble dessverre lurt litt av underlaget og endte opp med å felle EIK-spissen rett utenfor 16-meteren. Dommeren dro opp det røde kortet - og dermed måtte altså Arendal klare seg med 10 mann resten av kampen.

– Reiss tar en sjanse når han forsøker å vinne duellen, men ballen får en litt uventet sprett på underlaget og dermed treffer han EIK-spilleren. Slik dette ble, så er det forståelig at dommeren viser det røde kortet, men det var ingen stygg situasjon, understreker Steinar Pedersen.

Knallhard jobbing

Dermed ble også kampbildet endret og det var EIK som var det førende laget utover i kampen. Men Arendal forsvarte seg ekstremt godt - og fremover i banen bidro Arendal-spillerne til å skape utfordringer for EIK-forsvaret ved flere anledninger.

Likevel var det ingen som fikk kjørt seg mer enn Arendal-keeper Leopold Wahlstedt. Han vartet opp med flere superredninger utover i kampen og skapte økende frustrasjon hos EIK-spillere som ikke klarte å komme seg forbi hardtarbeidende Arendal-spillere.

Lurt av corner

Det holdt likevel ikke helt inn til å berge tre poeng. For Markus Naglestad viste seg igjen frem som en ekstremt effektiv spiss. Etter 82 minutter slo han en corner hardt mot nærmeste stolpe. På merkelig vis klarte ballen å tre seg forbi både EIK- og Arendal-spillere som gikk i dueller på første stolpe - og dermed var også Leopold Wahlstedt satt ut av spill.

– Vi var forberedt på at corneren ville komme mot første stolpe og vi hadde også trent på hvordan vi skulle håndtere en slik situasjon. Men det er aldri mulig å gardere seg fullt og helt mot tilfeldigheter, sier Steinar Pedersen.

Med 2-2 på resultattavlen og med åtte minutter igjen av ordinær tid, så kastet EIK enda mer fremover for å hale i land tre poeng. Dommeren la også til åtte minutters tilleggstid, så det er ingen tvil om at mange av Arendal-spillerne hengte i tauene mot slutten av kampen. Og jobben betalte seg. Ett poeng i en kamp som fikk dette preget, var mer enn en halv seier.

Imponert trener

– Jeg er imponert over den arbeidsmoralen spillerne legger for dagen. Og bakerst viser Leopold Wahlstedt hvilke kvaliteter han har. Han gjør flere helt avgjørende redninger for oss i dag. Det var viktig, men det aller viktigste var likevel den lagmoralen vi la for dagen. Den skal vi bygge videre på, sier Steinar Pedersen.

PS! Etter åtte spilte kamper ligger Arendal på sjuendeplass med 11 poeng.