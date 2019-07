Sommerlig løpsglede i Mandal

MANDAL: 40 deltok i den korte kilometerløypa, mens de 167 øvrige løperne fikk en rask sightseeing gjennom Mandal sentrum, guidet av politiet. Høy himmel og en svak svalende luftstrømning sørget for en fin ramme rundt det tradisjonsrike mosjonsløpet.

Deltakerne strømmet til Intersport for å melde seg på til årets store mosjonsløp. Her kom de som trener regelmessig og nesten ikke i det hele tatt. Familiemedlemmer utfordrer hverandre, så med naboer, campinggjester og bydelsbeboere. Mødre og fedre kjempet mot døtre og sønner, og i år var det flere foresatte som måtte bite i gresset for sine avkom. Det var med sammenbitte tenner der de tok ut det siste for å slå sine egne.

Av damene var det ikke overraskende Ingrid Ukkelberg, MIL, som var best med 14.20, men rett bak kom Ida Tjørsvaag, IL Tjalg, med 14.42 og Trude Harstad, Sparebank Sør, med 14.47. Ukkelberg var ikke langt bak løyperekorden for damene, den tilhører fortsatt Siri F. Fredriksen med 14.08 i 2013.

Det var stor diskusjon hvem som kom til å vinne blant mennene, men det var Abraham Syum, MHI, som trakk det lengste strået og kom inn på 12.21, noe svakere enn løyperekorden på 11.47. Kampen om andreplassen var hard og det var Sondre Martinsen, Nesodden IF, på 12.31 som greide å presse seg foran Lars Aanensen, MHI, 12.33.

Årets utgave av Intersportjoggen samlet som sedvanlig deltakere fra hele Norge og en rekke utenlandske løpere. Lengst vei hadde vel en amerikaner, ellers var Danmark, Sverige og England representert.

Den korte løypa går fra Intersport Mandal langs Fr. Nansensvei til Buviksveien deretter ut til Sjøsanden, langs Sjøsanden til Piren og tilbake til Intersport. Den lange går langs Fr. Nansensvei til Nygate og deretter opp langs Bryggegaten til Store Elvegate (gågata) tilbake til Fr. Nansensvei gjennom Sjøsandskauen til Bankeveien og deretter inn gjennom Sjøsandsleiren og langs Sjøsanden til Piren og tilbake til Intersport – kontrollmålt til 4 km.

Resultater

Kort løype uten tid

Arntsen Kasper H. 139 IL Try

Bentsen Stine Sofie 11 Intersport

Berghagen Lotta 235 Ådal IL

Bongsted Mathias 176

Broberg Mathias 187 MK

Broberg Stian 188 MK

Bye Lina Maria D. 82 Fossum

Dalan Noor 183

Dalan Selmer 194

Daasvatn Maia 89 Saanum

Edvardsen Gunn 248 Ådal IL

Egeland Lukas B. 253 Treheia IL

Egeland Nora B. 214 Treheia IL

Eide Julia S. 163 Røa

Eide Rebekka S. 193 Røa

Espedal Markus S. 164

Granhaug Hedda L. 20 MT

Granhaug Johannes 237 MU

Jensen Sondre 180 Søgne Friidrett

Klev Karl Thomas 21 MHI

Leirgulen Bendikte 99 Spreg

Leirgulen Signe 192 MHI

Lindland Mads 178 MK

Myhre Anna F. 200 Vegårshei

Myhre Hedda F. 191 Vegårshei

Romarheim Olav K. 179

Sagebakken Erle T. 195 MHI

Salthaug Oline 198 MT

Salthaug Silius 197 MT

Salthaug Torkel O. 184 MT

Sunde-Dahl Emre 189 MHI

Sunde-Dahl Oliver 186 MHI

Syltevik Frida F. 196 Mandal Hotell

Tveiten Arnhild 165 Harkmark IL

Aanensen Hermine K. 162 MHI

Aanensen Thale 182 Team Aanensen

Aanensen Theodor K. 177 MHI

Aanensen Trym 181 Team Aanensen

Aasen Tobias 296 Søgne IL

Aasen Tuva 161 Søgne IL

Lang løype med tid

Aakre Arve 45 Søgne Brukt 20.08

Aanensen Lars 170 MHI 12.33

Aanensen Stein 58 MHI 14.44

Aasen Atle 23 Austmarka 18.01

Abrahamsen Enok 166 Baune IL 19.33

Abrahamsen Nicolai 21 Vigmostad 16.59

Abrahamsen Yngve 22 Vigmostad 17.25

Arntsen Kajsa H. 161 IL Try 19.02

Askildsen Arne 20 GE Healthc. 17.40

Askildsen Sten R. 174 Holum 15.27

Bentsen Christine 62 Intersport 18.18

Bentsen Elias 65 Intersport 22.45

Bentsen Veronika 64 Intersport 23.38

Berghagen Lars 79 Ådal IL 16.08

Bergsaker Bjarne 126 Lyngdal IL 16.05

Bergsaker Marian 124 Lyngdal IL 26.33

Bergsaker Sanna 123 Lyngdal IL 26.21

Bergsaker Sofie 121 Lyngdal IL 24.45

Bjørsom Anne 132 MHI 20.22

Boron Armind 75 17.42

Brattelid Arne 165 MHI 21.02

Brodal Eyolf 37 28.17

Brødbil Are 23 Austmarka 17.47

Bue Kristen 173 MIL 21.10

Buø Einar 8 Svalbard Tur 17.32

Bye Kari B. D. 87 19.23

Daasvatn Anne K. 86 VassDamene 19.05

Dæhlin Ådne S. 91 IL Gular 13.03

Dahl Torje U. 16 MIL 14.48

Daland Linea 106 Point Taken 26.34

Dyrvig Rasmus 77 Danmark 19.21

Eiane Ruben U. 66 Marnardal 20.15

Eide Andrea 30 Røa 18.02

Eie Hege Linn 164 Lille Elgås 16.11

Fjeldstad Bjørn 119 Båstad IL 20.05

Fjeldstad Inge 27 Mandal H. 25.04

Fjeldstad Ole 28 Mandal H. 14.40

Flataker Hilde 74 Ferie 26.05

Fotland Cecilie 61 25.41

Fredriksen Lotte 114 Mandal H. 19.06

Fredriksen Rune 113 Mandal H. 15.22

Ghaznawi Nematullah 88 MHI 15.01

Gjertviksen Leif 151 MHI 19.03

Grisledal Eli Åse 71 MHI 16.21

Gundersen Erlend 3 Eidsvold IL 15.38

Gundersen Geir I. 1 Eidsvold IL 15.39

Gundersen Håvard 2 Eidsvold IL 15.04

Hægeland Henrik 112 Start Trafsk. 18.57

Haga Anders 35 Gjøvik VGS 16.18

Hall Chris 49 16.13

Hansen Birte G. 5 LIL 29.50

Hansen Henrik S. 6 17.20

Hansson Kevin W. 36 17.22

Hansson Kristian 104 17.46

Hansson Lennart W. 34 21.47

Haraldstad Gunnar 4 T. O. Slettebøe 16.24

Harstad Trude 156 Spb Sør 14.47

Haven Maria 147 18.23

Haven Mirijam 148 21.34

Heiber Vegard 108 PETOIL 19.03

Helland Laura 55 IL Solid 18.14

Helleren Mette V. 82 Sprek 20.06

Hille Joachim 85 Team Hille 22.03

Hille Sverre 84 Team Hille 18.41

Hjort-Larsen Mats 172 Nesodden IF 14.07

Hofstad Anita 73 Ferie 26.05

Hofstad Synne 72 Ferie 26.04

Homme Tonje 169 Vindbjart 15.41

Hoven Ferdinand 131 Crimson T. 13.33

Husby Tore 81 GE Healthc. 21.44

Håland Audun 32 Sprekvik 22.03

Håland Rebkka 40 20.41

Jaarvik Anders 163 GTI Friidr. 15.54

Jansen Maren 41 23.37

Jensen Frode 155 Tempo 15.56

Johanessen Tor 31 Sprekvik 21.04

Johannessen Danni 10 Lindesnes 17.44

Johnsen Magne 23 Sprekvik 24.48

Johnsen Tommy B. 76 MH Wirth 17.29

Jostedt Line D. 46 16.02

Kallhovd Anine 153 Kr.løpekl. 15.32

Kallhovd Turid 152 Otra IL 18.16

Kjellby Peter 17 Ukjent 16.09

Kristian Kleppan 7 MHI 15.25

Kvaase Anita 52 MHI 18.37

Kydland Bjørn I. 162 SR-Bank 13.41

Larsen Frida R. 144 Larsen Biath. 22.05

Larsen Trude R. 143 Larsen Biath. 22.04

Leirgulen Harald 90 MK 18.30

Lervik Andreas 42 Nærbø IL 15.39

Lervik Geir 43 Sirdal Ski 14.13

Lervik Markus 44 Nærbø IL 15.37

Lia Ronnie 68 NidarosTurn 17.21

Lia Rune 67 MHI 18.11

Lie Tore 48 Bjarg 15.59

Lindtner Arne G. 129 Stav.skikl. 15.35

Lindtner Geir 130 Spirit Friid. 16.18

Løve Aleksander 13 18.21

Løvik Bjørn 118 HKS-77 17.00

Martinsen Sondre 171 Nesodden IF 12.31

Michelsen Tore 50 Brodd FK 19.41

Michelsen Vegard 51 Brodd FK 16.07

Moen Espen R. 101 Skiforening. 18.14

Moen Pernille 115 Lilleh. Skikl. 21.09

Moen Pål 167 Statkraft IL 21.52

Monan Tor Arve 142 Varodd 19.24

Myhre Lisa F. 109 Vegårshei 23.11

Myhre Nora F. 110 Vegårshei 23.11

Mønnesland Else 38 30.04

Naglestad Lyder 53 Grindheim 17.04

Nilsen Inge 14 19.05

Nilsen Maren 15 19.04

Nordby Sven Inge 100 21.23

Nøss Frode 111 Start Trafsk. 20.09

Olsen Stanley 89 deltatt

Palencia Ricky V. 63 Ime 15.49

Pedersen Arne 135 Revmatikern 20.42

Pedersen Vidar 80 Hogganvik 14.42

Poulsen Johanne 107 20.24

Rinde Eivind 159 Skarphedin 15.14

Rinde Sondre H. 158 Skarphedin 15.07

Rinde Tobias H. 157 Skarphedin 17.07

Romarheim Kristin F. 103 EquinorToB. 16.20

Romarheim Sofie 102 20.05

Rypestøl Henrik 57 Giv Akt 16.03

Rypestøl Torbjørn 56 RevisjonSør 19.31

Røksland Lars-Erik 83 22.43

Saanum Inger D. 154 GE Healthc. 14.52

Sæbø Marianne 78 31.16

Sætren Kyrre 136 MHI 21.31

Sætren Sondre 141 MHI 17.41

Sætren Vegard 140 MHI 21.24

Sagebakken Even T. 127 MHI 16.02

Sagebakken Madelen T. 128 MHI 21.14

Schmidt Elias 60 MK 18.04

Schmidt Kathrine 59 20.07

Seljeskog Grete S. 12 22.14

Seljeskog Håkon S. 11 17.36

Seyffarth Fredrik 160 MHI 16.24

Skagestad Mari 168 Mandal H. 19.13

Skoland Anders 149 Frelsesarm. 17.12

Skuland Even 39 Vågsbygd R. 14.10

Sleveland Thomas 120 Egersund 14.36

Sløgedal Martin U. 134 MIL 14.14

Sodeland Helene 92 Holum Dtrim 22.52

Stangeland Helene L. 139 Røa 16.25

Stangeland Ida L. 138 Røa 19.58

Stangeland Lars L. 137 Røa 13.32

Strand Amalie L. 145 Larsen Biath. 24.40

Strand Solveig L. 146 Larsen Biath. 21.36

Støle Svein 29 Mandal H. 17.10

Sunde-Dahl Isak 47 MK 20.12

Syum Abraham 19 MHI 12.21

Thorstensen Birk 125 Oppsal 24.47

Thorstensen Lavran 122 NTNUI 14.35

Tjørsvaag Ida 150 IL Tjalg 14.42

Toadalen Stig 25 TempoTriat. 14.26

Torvund Elin M. 69 MHI 18.23

Torvund Erling 70 MHI 18.11

Tveiten Sigmund 33 Harkmark IL 18.02

Ukkelberg Ingrid 133 MIL 14.20

Værp Thorbjørn 105 Point Taken 19.08

Wangen Erling M. 116 Lilleh. Skikl. 17.19

Wangen Vemund M. 117 Lilleh. Skikl. 15.07

Veel Joar 54 20.09

Vidringstad Camilla 9 22.32

Wåland Marlene 18 Adv. Stray-W. 19.15

Kort løype: 40

Lang: 167

Totalt: 207