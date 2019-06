Kals jakter EM-tittel på Mallorca

Per Vetle Kals (22) har de to siste årene utmerket seg som en av landets aller beste unge travkusker. 38 løp har kusketalentet fra Gjerstad vunnet så langt i sin korte karriere, og 2018 var foreløpig toppåret med hele 18 triumfer. Som ansatt hos Øystein Tjomsland på Sørlandets Travpark får Kals sjansen til utvikle seg både på trenerfronten og i sulkysetet, og austegden er også en svært populær kusk for landsdelens amatørtrenere.

Gleder seg

Fredag denne uka kjemper 22-åringen mot Europas beste stallmannskusker under EM på Mallorca. Uttaket til det store mesterskapet viser at Kals allerede i ung alder har nådd langt på karrierestigen.

– Jeg har gledet meg til dette en god stund nå, og det skal bli godt å komme i gang. Det blir en opplevelse bare å få kjøre her nede og jeg får bare nyte hvert øyeblikk. Jeg er takknemlig for å få sjansen til å kjøre med det norske flagget på brystet, forteller Kals, som i forbindelse med EM-deltakelsen har unt seg noen solfylte dager på ferieøya sammen med samboeren Camilla.

Privat

– Camilla kom hit på søndag og det har for det meste gått i å se oss rundt og sole oss litt. I tillegg har vi spist masse god mat, så vi kan ikke klage, sier 22-åringen med et smil.

Drømmer om EM-tittel

Til tross for at batteriene lades gjennom noen uvanlig late dager under den spanske sola er konkurransemennesket Kals klar på hva han drømmer om når alvoret senker seg på fredag.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Det hadde vært utrolig gøy om vi kunne lykkes med å ende på pallen, og en drøm er jo å kunne vinne, innrømmer Per Vetle Klas, norsk og sørlandsk EM-håp på Mallorca.