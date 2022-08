ARENDAL: Den hurtige kantspilleren scoret sitt sjette mål for sesongen da han endelig fikk hull på byllen mot Ullern. Han ble spilt fri innenfor 16-meteren og satte ballen langt nede i hjørnet - der den utlånte Jerv-målvakten Andreas Olsvoll endelig måtte se ballen gå i mål bak seg.

Sander Lille-Løvø ble godt passet på av Ullern-forsvaret, men ble likevel matchvinner.

– Vi trengte denne, fastslår Sander Lille-Løvø og legger til:

– Det føltes som om vi stanget hele tiden, uten å få mål. Kanskje begynte vi å stresse for mye og derfor ble presisjonen for dårlig, sier kristiansunderen som har hatt gleden av å ha familien på tribunen de to siste hjemmekampene.

– De trives jo så godt i Arendal, så de vil gjerne være her hele tiden, smiler han og innrømmer at det var ekstra deilig å score et så viktig mål med familien som tilskuere.

Selv om det ble en slitekamp, rent uttellingsmessig, kunne Arendal tatt ledelsen allerede etter ett minutt. Et smart frisparktrekk ga Mathias Johansen muligheten til å sette ballen i mål fra 5-6 meter, men dessverre gikk den kontante avslutningen over mål.

Dominerte

- Vi dominerte banespillet før pausen, men skapte ikke nok sjanser. Samtidig visste vi at Ullern ville bli slitne etterhvert, og da ville det komme åpninger for oss. Det viste seg å stemme, konkluderer Arendal-trener Roger Risholt.

Men selv om mulighetene kom, tok det altså tid før det ble uttelling.

– Vi skapte seks megasjanser i 2. omgang, men vi er ikke effektive. I forrige kamp mot Ørn scoret vi tre mål, men det var ingen god prestasjon. I dag er prestasjonen god, men vi scorer for lite, mener Risholt.

Rødt kort

Ullern leverte på sin side en solid kamp defensivt. Det førte til at det var små rom for Arendal - og enda mer defensive ble Ullern da de fikk kaptein Ismar Dizdar utvist etter en drøy times spill. Da fikk han sitt andre gule kort og måtte gå tidlig i garderoben.

Selv om Sander Lille-Løvø ga Arendal ledelsen et snaut kvarter senere i kampen, levde nerven i kampen helt til slutt. Faktisk kunne Ullern stjålet ett poeng helt mot slutten da de kontret seg fint frem og kunne avslutte nokså upresset fra 7-8 meter. Heldigvis fikk ikke Ullern-angriperen et ordentlig treff på ballen. Jonatan Byttingsvik kunne enkelt fange ballen - og da var det gått nøyaktig 3:48 av de fire tillagte tilleggsminuttene.

Gode sjanser

Roger Risholt mener at Arendal vil ha gode sjanser for å toppe tabellen ved sesongslutt, dersom laget klarer å opprettholde poengsnittet laget har til nå i sesongen. Arendal har nå 35 poeng etter 16 tellende kamper. Det gir et poengsnitt på 2,19 pr kamp. Serieleder Moss, som tapte mot Ørn lørdag, har et poengsnitt på 2,44.

– Jeg tror ikke de klarer å opprettholde det samme snittet, sier Roger Risholt.

Serielederen er nå fire poeng foran Arendal, men har vist svakhetstegn i det siste. Rett før sommerpausen tapte de lokaloppgjøret mot Kvik (0-1), og lørdag ble det altså et nytt tap i et lokaloppgjør da Ørn vant 3-1 hjemme i Lystlunden i Horten.

Spenning

Samtidig tapte Fløy hjemme mot Strømmen - og dermed ble det en meget god runde for Arendal Fotball, rent tabellmessig.

Nå venter tre svært avgjørende serierunder. Fordi:

* Kommende helg har Arendal spillefri, fordi man ifølge terminlisten skulle møtt Øygarden som har gått konkurs. Men da venter et meget spennende oppgjør i toppstriden når Moss tar imot Fløy på Melløs stadion.

* Arendals kommende hjemmekamp (3. september) er mot serieleder Moss. Det kan bli et helt avgjørende oppgjør der veldig mye står på spill for begge lag.

* Deretter møter Arendal Fløy. Med andre ord: dersom Arendals nåværende seiersrekke forlenges de to neste hjemmekampene, vil Arendal ha et svært godt utgangspunkt foran høstinnspurten.

– Det er bare å glede seg, konstaterer Roger Risholt.

Det er matchvinner Sander Lille-Løvø enig i:

– Vi skal slå Moss hjemme om to uker. Det er det eneste vi tenker på. Så tar vi det som kommer etter det, smiler han.