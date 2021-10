Lyngdal vant slaget om Lister

KVINESDAL: I en actionfylt match på kunstgresset i Kvinesdal var det bortelaget som stakk av gårde med tre poeng. Dermed endte Lyngdal på tredjeplass i 4. divisjon avdeling 1, mens Kvinesdal ble nummer fem blant de seks lagene i avdelingen.

– Vi fikk en tøff start og slapp inn to mål før det var gått ti minutter. Vi var likevel tålmodige og spilte oss mer og mer inn i kampen. Moralen var upåklagelig. Kvinesdal leverte en god 1. omgang og vi var heldig som fikk med oss 2-2 inn til pause, sier Lyngdal-trener Roger Foss og legger til:

– I 2. omgang viste vi at vi er et bedre lag og vant fortjent. Det er fantastisk at vi fikk med oss alle poengene hjem til Lyngdal og forblir Listers beste lag også i 2021. Dette må ha vært en spennende og gøy kamp for tilskuerne!

Kvinesdal-trener Tommy Tønnessen melder følgende til Lokalsporten:

– Det var en kjempebra 1. omgang fra vår side, og med litt mer effektivitet kunne vi avgjort kampen da.

