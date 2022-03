ARENDAL: Den ambivalente ordkombinasjonen i tittelen oppleves sikkert litt motstridende. For hvordan i alle dager kan noe som hevdes å være kontrollert, samtidig være så improvisert og frisluppet som sambafotball?

Kontrollen ligger i det å styre kampen. Med så mye ballbesittelse som Våg hadde i alle spillets faser, kan man trygt krysse av det for oppnådd. Når det gjelder sambafølelsen, konkluderes det ut fra lekre og kjappe kombinasjoner ispedd kunstnerisk individualisme fra tekniske Våg-bein. Hadde «Mas Que Nada» vært spilt på høyttaleranlegget underveis, hadde pasningsrytmen vært tilpasset både toner og rytme, og kunne fort blitt oppfattet som dans.

Vågs A-lag i 4. divisjon i 2022: Foran fra venstre: Magnus Hellebø Nesset, Filip Dahl, Vebjørn Welløv Strandlie, Simen Lirio, Adriand Kjelland, Sedat Ninnodag, Felipe Briceno og Omar Markovic. Bak fra venstre: Mathias Myrland Syversen, Eirik Støle Hansen, Arianit Hamiti, Erik Nuland Marcussen, Lars Ørjan Kleppe, Yonas Gaidi, Tobias Kaas Knutsen, Ole Fredrik Thorsen og Henrik André Dahlum. Ikke på bildet: Dardan Dreshaj, Johan Kvame Naglestad, Henrik Frustøl, Hassen Al-Kharasani og Abdirahim Ahnedur Mohamed. Foto: Privat

Rolletrening og bevissthet

Våg-trener Håvard Karlsen har helt siden treningsstarten på nyåret vært klar på at spillestilen dreier seg om å eie ball så mye som mulig. Ikke eie for å eie, men eie for å skape. For å kunne klare dette, må det øves. Mange ganger. Og det må øves med risiko. For den som intet våger, intet vinner. Gjennom hele vinteren har spillerne blitt bevisstgjort på hvilken rolle og bevegelsesmønster den enkelte har, og hvordan dette skal fungere sammen med resten av laget. Man er på en måte på jakt etter det perfekte, og i denne sammenhengen er det perfektes mor gjentakelsen.

Resultatene snudd på hodet

Nettopp det har spillerne lyttet til - og ikke minst handlet etter gjennom vinterens forberedelser. Utviklingskurven har vært bratt for mange, noe man også ser på resultatene. De første kampene der øving med å bygge opp angrepene bakfra, resulterte i mange balltap – og mål imot. Søgne vant komfortabelt 6-0, og Vigør nedsablet guttene 3-1 tidligere i vinter. Urovekkende, mente nok mange.

Det var det imidlertid ikke for trener Karlsen eller oss andre som jobber med utvikling rundt A-laget i Våg FK. Noen uker senere, med målrettet terping og øving, ble de samme resultatene snudd på hodet da Søgne ble slått 3-0 og Vigør 4-0. Ikke for at resultatene var så viktige, men at de signaliserte både utad og internt i spillergruppa at noe var i ferd med å skje.

Om å spille seg ut bakfra

Nå er det ikke slik at alle Våg-angrep skal bygges opp bakfra. Det viktigste er ikke å spille seg ut bakfra, men å kunne det.

– Jeg er veldig fornøyd og glad for å se at samtlige Våg-spillere tør å ta risiko utpå der. Ikke for at risiko er noe annet nødvendig for å oppnå fordeler. Vi har jobbet mye med dette gjennom vinteren, og det dreier seg om mental offensiv innstilling fra den enkelte spiller. Som trener blir jeg derfor glad over å se at spillerne er opptatt av hva de kan oppnå med ballen i beina og laget, og ikke lar seg styre av redsel for hva som kan skje hvis de mister ballen, sier en offensiv Håvard Karlsen.

Det å spille seg ut bakfra er rett og slett et virkemiddel for å få med seg overtall framover i banen, ikke kun et mål i seg selv. Tør man å spille på seg press, så har man også muligheten til å spille av press. Nettopp det gjorde laget på mandag mot Hisøy, regissert av to meget gode stoppere i Mathias Myrland Syversen og Erik Nuland Marcussen.

Deretter satt rytmen framover i banen som et skudd, nettopp fordi terping på bevegelser og samhandling begynner å sitte etter øving over tid. Da ser man også at spillerne begynner å improvisere spillet ut fra trenerens grunnmanus, og på den måten forsterker den effektive og samtidig publikumsvennlige stilen laget har. Med andre ord: Improvisasjon kommer ikke ut av ingenting, den kommer fra målrettet, systematisk hardt arbeid.

Presspillet var imponerende

Selv om man fort blir bergtatt av gode offensive prestasjoner, var det vel så mye presspillet defensivt som imponerte. De fremste press-spillerne, med Omar Markovic i spissen, var lynhurtige til å plage Hisøy-forsvarerne i oppspillsfasen. Deretter kom ettertrykket fra midtbanen, mens forsvarsspillerne komprimerte laget bakfra. På den måten vant laget mange dueller og fikk gode brudd og skapte flere sjanser.

– Dette er en del av spillet som jeg er særdeles fornøyd med, sier Håvard Karlsen.

Markovic var «on fire»

Det var mange spillere som utmerket seg mot Hisøy. Det er så mange gode prestasjoner at det er vanskelig å sette den ene opp mot den andre. Likevel kommer vi ikke utenom å framheve Omar Markovic. Med tre scoringer, nesten fire faktisk, én målgivende og en ustanselig ekspressfart fram og tilbake langs venstresiden i to samfulle omganger, ble han «man of the match». Omar er en beskjeden og ydmyk mann utenfor banen, men kledelig ubeskjeden utpå der.

Keeperen som ville ut av buret

Stopper Mathias Myrland Syversen hadde også en god mandagskveld på Hisøy. Det er ikke mange måneder siden han var på treningsopphold i IK Start – som keeper! Til Våg kom han med et ønske om å spille utpå der. Og for en bratt utviklingskurve han har hatt. Bachelorstudenten fra UiA, som også studerer markedsføringsledelse, har virkelig gjort akkurat det på Karuss. Nemlig markedsført seg som et meget godt stoppervalg framover.

Vi kunne fortsatt å nevne spillere og gode prestasjoner, men får ha det til gode. Det er ikke lenge til Donn kommer på besøk på Karuss for et durabelig lokaloppgjør. I mellomtida kan vi jo prøve å gjenoppleve alle scoringene fra mandag.

0-1: Ole Fredrik Thorsen (10 min.)

Simen Lirio mottar ballen på høyrevingen, finter høyre venstre og slår et presist innlegg foran mål. Luftens baron, i Henrik Dahlums skikkelse, duellerer ballen ballen videre til Omar Markovic bak i feltet. Med en knallhard buet pasning når han Ole Fredrik Thorsen som eksekutør på bakerste stolpe.

0–2: Simen Lirio (14 min.)

Magnus Hellebø Nesset kommer fra sin høyreback posisjon opp langs venstrekanten. Finner Arianit Hamiti med en lur pasning. Artisteri og hælflikk fra «Ari» legger til rette for at futsalkongen Simen Lirio drar seg innover i banen og skyter knallhardt nederst i lengste hjørne.

0–3: Ole Fredrik Thorsen (53 min.)

Henrik Dahlum serverer 60 meter med pasningssnadder i beina på Magnus Hellebø Nesset. Han stikker lekkert Arianit Hamiti gjennom mellom stopper og back, før pasningen hans finner veien til Thorsens glovarme scoringssko.

0–4: Omar Markovic (56 min.)

Lars Ørjan Kleppe leverer rent og pent ballen til Henrik Dahlum. Med elegante steg og stor fart inn i mellomrommet slipper han en perfekt vektet pasning til Dardan Dreshaj bak Hisøy-stopperne. Dardan kjemper (for det heter jo fotballkamp), og ballen lusker seg bort i beina på Omar, som ser sitt snitt til finne nettmaskene igjen.

0–5: Omar Markovic (60 min.)

Arianit Hamiti spilles gjennom. Etter litt klabb og babb (beste måten å forklare det på når man ikke helt erindrer …) mister keeper ballen, og nok en gang dukker beskjedne, men samtidig ubeskjedne Markovic opp inne i boksen.

1-5 Jacob Emilsen Schreuder (74 min)

Våg bryter et Hisøy-angrep, men mister ballen i et nytt brudd til de grønnkledde. Jacob Emilsen Schreuder (som for øvrig var god i denne kampen), triller ballen i mål bak keeper Vebjørn Welløv Strandlie.

1-6 Dardan Dreshaj (80 min.)

Utspill fra nevnte keeper Strandlie. Perfekt flat bue på 65 meter i bakrom til Dardan Dreshaj. Duellerer med stopperne, men får til slutt fyrt av en nydelig dupper oppunder tverret fra ca. 16.

1-7 Omar Markovic (88 min.)

Junioren Sedat Ninnodag kombinerer fra sin backposisjon fint med indreløper Tobias Kaas Knutsen på høyresida. Med en presis stikker finner Kaas Omar Markovic, som nok en gang setter ballen trygt i målet bak Hisøy-keeperen.

