Skal slåss for gull i VM

UTØVERBLOGG: Det er gått seks år siden jeg begynte med kickboksing for gøy og treningens skyld. Om en uke er jeg på vei med Norge igjen til VM for andre gang.

Dette er helt utrolig, og det har ikke gått helt opp for meg om at ei uke står jeg nede i Italia og skal representere Norge under VM i kickboksing. Det at jeg får denne muligheten setter jeg enormt stor pris på.

Jeg fikk tildelt landslagsplass i januar 2020, og hadde gledet meg veldig til en sesong der jeg skulle representere Norge på internasjonale stevner. Slik gikk det ikke. Jeg rakk bare et verdenscupstevne i Irland før korona satte en stopp for ytterligere stevner. I Irland fikk jeg gått tre kamper, og vant de to første mot en norske og en engelsk motstander. I finalen møtte jeg den regjerende verdensmesteren og tapte med få poeng. Det var en jevn og tøff kamp.

Mine ambisjoner i VM denne gangen er å komme hjem med gull rundt halsen. Jeg kom på 3. plass i debuten i 2019. Det er påmeldt mange dyktige og flinke utøvere, og det er jevnt i verdenstoppen. Klarer jeg å holde godt fokus og gjøre det jeg er best på er det fullt mulig å bli verdensmester.

De siste to måneder har vært knallharde med et bra oppkjøringsopplegg. Jeg har trent en-to økter daglig, og det har vært mye sparring med forskjellige folk. Jeg har reist til Oslo eller Bergen for å få sparring med jenter i min klasse. Nå er det én ting som gjenstår og det er ukesamling i Oslo med alle som skal til VM. Vi er snart ferdig med leiren, og jeg er skikkelig klar for å reise kommende fredag til Jesolo i Italia.

Den norske troppen består av 19 utøvere, og vi er tre jenter fra Agder blant dem. Yvonne Murray og Regine Krüger, begge fra Grimstad, konkurrerer i henholdsvis lettkontakt og pointfight.