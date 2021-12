KRISTIANSAND: Troppen vår denne sesongen har bestått av 22 spillere. 16 av disse er født i 2006 og resten i 2005. Flere av disse spillere er på kretslag. Mens flere lag i Agder har stort forfall og sliter med å kunne stille lag i ungdomsfotballen for jenter, har RIL beholdt stammen gjennom hele sesongen. Dette gjelder også for yngre jentelag i klubben.

Sammensveiset

J17-laget er en fin og sammensveiset gjeng. Det har vært av stor betydning gjennom vinteren, med nye nedstengninger og at jentene hadde et sted å være for å lære. I denne perioden var det nesten 100 prosent oppmøte på trening på alle spillere. Etter en lang forsesong uten kamper av betydning, fikk vi endelig spille obligatoriske kamper igjen fra august.

Det hele startet med eliteturnering på Hamar hvor vi tapte i kvartfinalen etter mye skader. Etter hjemkomst var det oppstart med interkretsserien i ungdomsfotball for jenter. Interkretsserien har i år bestått av to lag fra Agder og sju lag fra Vestfold og Telemark fylke. Det har ikke (meg bekjent) tidligere vært organisert en interkretsserie mellom disse fylkene for jenter.

Alle lagene møtte hverandre en gang, enten hjemme eller borte. Målet for denne serien var å kunne gi gode lag fra begge fylker god motstand i hver kamp. Det å spille kamper i J17 i Agder ville for oss blitt for mye variasjon i kvalitet. Derfor var det å spille kamper på arenaer der spillere og lag møtte god motstand, i hver kamp over tid, svært viktig for utvikling.

Selv om det er gøy å spille for kretsmestertitler, så er det enda viktigere å tenke utvikling. Utvikling får du når du møter god motstand, samtidig som du mestrer. Det er ikke utvikling å vinne eller tape med for store sifre.

Vi som jobber rundt laget, er utrolig stolt over hva jentene har prestert denne høsten. Vi har denne sesongen spilt fem bortekamper og fire hjemmekamper. Selv om størsteparten av våre spillere har bestått av 06- og enkelte 05-jenter, har vi møtt spillere i samme årsklasse, men også spillere født i 2004. Laget har altså møtt enkelte eldre spillere, men jentene har virkelig «brettet opp ermene» og vist fin utvikling gjennom hele høsten.

Sterk avslutning

Selv om mange kamper og prestasjoner var av høy kvalitet, må siste kamp borte mot Stathelle 13. november nevnes. Ved seier til Stathelle ville de da bli kretsmester i Telemark. Telemark fotballkrets valgte denne modellen med kretsmester da dette var den høyeste divisjonen i J17. Laget vårt kjempet og vant 4-3 mot et lag som har flere spillere på aldersbestemte landslag. Det står det stor respekt av.

Vi endte på 4. plass i denne interkretsserien etter ni seire, en uavgjort og to tap, og med samme poengsum som Stathelle. Alle spillere i troppen har fått spilletid i interkretsserien, oen mer enn andre. De som har fått mindre spilletid her, har spilt noen kamper i J15-serien lokalt i Agder.

Slik endte årets interkretsserie Foto: Skjermdump

Jeg synes RIL har fått god dreis på både ungdoms- og seniorfotballen for jenter. Det arbeides målrettet og systematisk med kullene 13-15-17 og dame. Det arrangeres møter på tvers av trinnene, og for å styre dette, er det en trinnleder som holder oss i ørene. Parolen er «lengst mulig-flest mulig-best mulig». Vi åper virkelig at flere klubber i Agder jobber med å rekruttere og beholde jentene i fotballen lengst mulig. Først da vil fotballen for jenter i Agder bli bedre.