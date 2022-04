GRIMSTAD: Første og andre runde i denne cupen ble arrangert lørdag og søndag. Jarand-Matias var hjemme fra Spania for å representere familien sammen med sine to brødre, Jacob-Olaus og Nils-Johan. Far Ole-Jacob Gunvaldsen var med som minder for gutta, og mor Oddbjørg Vold stilte som dommer begge dagene.

Jarand-Matias kjørte inn til en soleklar seier begge dagene.

– Det er lenge siden vi har vært hele familien på løp sammen. Sist gang var på lag-NM i oktober i fjor, der vi tok gull for Grimstad Trialklubb. Selv om det var individuelle konkurranser, kjørte vi sammen som et team og hjalp hverandre i seksjonene, sier Jarand-Matias.

Jacob-Olaus har vært veldig uheldig i årets sesongoppkjøring. Han har pådratt seg en senebetennelse og vært ute fra sykkelen de siste 12 ukene. Men nå er han tilbake og slo til med årets første pallplasser, med tredjeplass begge dagene.

Nils-Johan, som har lagt toppidretten mer på hylla de siste årene, stilte til start sammen med brødrene på runde 2 søndag og kjørte inn til en fin sjetteplass.

– Det er godt å være hjemme litt før VM starter, så jeg får hvilt hodet og tenkt på noe annet. Årets første VM-runde er i Tarragona, på utsiden av Barcelona i begynnelsen av juni. Jeg har trent utrolig godt i vinter, som man også kan se på resultatene fra EM, der jeg hadde andreplass og fjerdeplass i de to første rundene, sier Jarand-Matias.

Han ligger som nummer tre i EM–sammendraget når tre runder gjenstår.