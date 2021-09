NM-sølv ga gull-boost

UTØVERBLOGG: Etter NM-sølvet i november i fjor satte min trener og jeg oss mål for neste konkurranse, som var Sandefjord Open 2021. Her jobbet vi mye med detaljer som vi ville forbedre på fysikken. Detaljene som jeg skulle fokusere mest på var volum og bredde, samt størrelse i muskulaturen.

For å bygge større muskulatur ble jeg satt på en tøff diett med masse mat, en såkalt bulkediett. Her var det om å gjøre å legge på seg for å bygge muskelmasse. Jeg gikk opp 20 kilo etter NM 2020. Typiske matvarer som sto på programmet mitt da var havregryn, proteinpulver, egg, torsk, ris, grønnsaker, banan, salat m.m. Her var det snakk om store mengder mat for å gå opp i vekt. Jeg hadde også cheat meal hver lørdag for ikke å bli lei. Jeg trente styrketrening fem dager i uken, samt kardio 20 til 30 minutt før hver styrkeøkt.

I april begynte alvoret. Her begynte vi å kutte ned på maten. Dette for å begynne å gå ned i fettprosent, men samtidig beholde muskelmassen. Treningen var ganske lik, men ikke for mye kardio, dette for å beholde volumet på beina.

Stadig tøffere

Jo mer det nærmet seg september, jo tøffere ble det. Coachen min fikk oppdateringer med bilder og vekt annenhver lørdag eller ukentlig, og justerte deretter kostholdsprogram og trening.

Kort før konkurransen måtte jeg belage meg på mindre mat, mindre kalorier og tøffere trening. Kroppen hadde nå lite energi, men likevel jeg måtte gi 100 prosent på trening. I forbindelse med disse øktene var det mange som viste interesse og var nysgjerrig på hvordan de kunne starte selv. Det ga meg mer motivasjon for å fortsette frem mot konkurranse selv på de hardeste dagene.

I innspurten var det minimalt med søvn, lite mat og to-tre treningsøkter per dag. Dette er en fysisk tøff sport, men jeg vil si den er enda tøffere psykisk. Mange har sine meninger om sporten. Skal du kunne hevde deg, må du ha meget god disiplin hva gjelder trening og kosthold.

Så var endelig dagen kommet etter ti måneders arbeid, og selvfølgelig mange års arbeid i forkant for å bygge en god fysikk. Jeg klarte vekten min og veide inn på 67,6 kilo i en klasse der man maksimalt kan veie 67,9 kilo. Jeg møtte mange gode atleter fra Skandinavia i Sandefjord Open.

Vil stille i utlandet

Vi var ni atleter til å begynne med, men da to av disse ikke klarte vekten sin, endte vi opp med sju atleter i classic physique. Jeg hadde høye forventninger og endte med å ta med meg gullet hjem til Kristiansand, noe jeg er storfornøyd med.

Målet mitt videre er å delta i utlandet en gang i fremtiden. All ære til teamet mitt 24 Fitness, og ikke minst coachen min Roger Holsether som hjalp meg med å ta førsteplassen.