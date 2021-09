Fløy felt av personlige feil

EGERSUND: Trener Vebjørn Urdals kamp-plan var å gå i dueller fra første stund. Men allerede etter to minutter klarerer keeper Ante Knezovic til en EIK-spiller som skyter og det klareres til corner. Denne settes i mål av Lars Erik Sødal som får stå helt alene på fem meter. Dette gjentok seg et par minutter senere, men denne gangen reddet Ante.

Etter scoringen var EIK det dominerende laget og spilte seg fram til gode sjanser, Men halvveis i omgangen tok Fløy over initiativet og spilte seg fram til et par gode muligheter. Først var Kaj-Stian Apeland nær ved å fange opp en svak klarering av EIK-keeperen. Deretter headet Mathias Grundetjern ballen til Allan Viral som ikke fikk kontroll på den på femmeterstreken.

Men etter 37 minutter scoret EIK sitt andre for dagen etter at Johannes Eftevaag sleivet en pasning til Stian Michalsen som scoret sikkert. Bare et par minutter etter dette la Lars Erik Sødal på til 3-0 etter en retur fra Fløy-forsvaret på corner.

Trener Vebjørn Urdal gjorde tre bytter i pausen da Grønn Pedersen, Hella og Fredriksen kom inn og Viral, Kleppa og Apeland gikk ut. I starten av omgangen fikk Fløy noen overganger, men presisjonen i pasningsspillet var ikke godt nok.

Så etter 53 minutter ble kampen i realiteten avgjort da Ante Knezovic spilte ballen rett til Patrik Johannessen på 6-7 meter, som bare kunne bare trille ballen i mål.

Etter dette jevnet kampen seg ut en periode før Fløy satte inn en god sluttspurt som bl.a. resulterte i scoring ved Mathias Grundetjern på en fin markkryper fra ca. 20 meter. Etter 75 minutter reddet Ante Knezovic glimrende på et hard straffe ned i hjørnet og fikk med det vist toppnivået sitt.

Mot slutten av kampen spilte Fløy seg til et par/tre meget gode sjanser og spesielt Mathias Fredriksen viste prov på kvalitet den korte tida han var innpå. Dette er en spiller Fløy vil få mye glede av fremover.

I dag leverte de fleste Fløy-spillerne under pari. Pluss til Mathias Grundetjern for scoring og utrettelig jobbing. Så er det bare å ta med seg en god avslutning som viser stå-på-vilje inn mot viktige hjemmekamper onsdag og søndag mot henholdsvis Kjelsås og Odd 2.

