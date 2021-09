Pallplass i Norges sterkest-debuten

UTØVERBLOGG: Jeg startet å trene strongwoman for ca. seks måneder siden, og er stolt over at jeg klarte pallplass i min debut i Norges sterkeste. På første dagen under oppvarming til yoke walk fikk jeg en ganske kraftig rift i leggmuskelen, og det satte meg den del tilbake fysisk og mentalt.

Heldigvis hadde min coach Hans Jørgen Rulffs fortsatt troen på meg, og han visste hva som måtte til for å få opp motet mitt. Massørene Marie Aaslie Reiråskag og Sondre Webb Olsen gjorde også en god jobb slik at jeg kunne klare å gjennomføre konkurransen.

Trener fem-seks ganger ukentlig

Jeg har drevet med styrketrening litt av og på siden 2016, og gradvis blitt mer og mer seriøs. Som regel har jeg trent fem-seks dager i uken. Vi er en god gjeng som har det gøy på trening, og samtidig seriøse når det gjelder, og støtter og pusher hverandre gjennom øktene. Hans Jørgen har virkelig pushet meg ut av komfortsonen flere ganger, hvor det har vært tårer og frustrasjon.

Oppkjøringen har vært beintøff og stort sett gått bra, med unntak av en liten rift i leggmuskelen jeg måtte få behandling for på klinikk. I konkurransens første øvelse, yoke walk, skulle vi gå 15 meter raskest mulig med 190 kilo. Under oppvarming til øvelsen kom den nevnte leggskaden, og jeg klarte ikke å gi 100 prosent. Det irriterte meg veldig, for jeg visste jeg hadde så mye mer å gi av meg. Jeg tror jeg endte på femteplass i denne øvelsen.

Øvelse to var loading. Her skulle vi løpe 15 meter med en 80 kilo husafell, så løpe tilbake hente en 60 kilos sekk og løpe med den 15 meter og laste den på en slede og trekke den tilbake 15 meter. Her prøvde jeg så godt jeg kunne, men var ikke rask nok.

Første dag endte med en delt tredjeplass av de ni utøverne i min klasse under 73 kilo. Jeg håpet å kunne hente flere poeng på dag to, ettersom to av øvelsene som var stokkløft og markløft hadde gått så bra på trening.

Den første øvelsen på dag to var stokkløft. Her fikk jeg godkjent løft på 60 kilo og prøvde meg på 65kg (noe jeg har klart tidligere på trening og hatt to reps på). Men jeg fikk ikke med meg kraften fra beina og klarte ikke lockouten. Her fikk jeg delt andreplass.

Delt førsteplass

Den andre øvelsen på dag to var markløft. Denne øvelsen har jeg gledet meg til for her følte jeg meg god, siden det hadde gått så sykt bra under oppkjøring. Her startet vi med 120 kilo, og jeg endte på 180 kilo. Her hadde jeg et mål å minst få til 190. Men kraften var bare ikke der og det endte med delt førsteplass.

Den tredje og avgjørende øvelsen på dag to var loading. Her skulle vi gjennomføre farmer’s walk med 70 kilo i hver hånd over 15 meter, løpe tilbake og hente en 80 kilos sandsekk, bære den 15 meter og løpe og hente 60 kilos øltønne. Her prøvde jeg bare å gi gass og tenkte muskelen får falle av, for her skal jeg ikke holde igjen. Før denne øvelsen lå jeg på delt andreplass og jeg endte på tredjeplass sammenlagt, noe jeg er meget godt fornøyd med i denne debuten.

Jeg gleder meg til fortsettelsen videre! Jeg har den beste gjengen rundt meg som støtter både på og utenom trening. Og med Hans Jørgen som coach kommer det til å bli bra!