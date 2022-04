I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

KRISTIANSAND: – Jeg har aldri prøvd håndbak på ordentlig, men dette var kjempegøy, sier Brita Holum.

Tirsdag hadde Kristiansand Bryteklubb og Kristiansand Håndbakklubb trening sammen med Åpen Hall Agder. Brita Holum fikk virkelig brukt for kreftene i sine dueller ved håndbaksbordet. På slutten av treningsøkten passet hun på å få med seg når neste håndbakstrening skal arrangeres.

Leder for bryteklubben, Bernt Thoresen og leder for håndbakklubben, Reidar Skofteby var svært glad for invitasjonen til å trene sammen med Åpen Hall Agder. Med seg hadde de håndbakutøverne Aslak Nygård, Eirik Fikstvedt, Harald Sigmund, Rune Holte og Øyvind Birkeland, som instruktører.

Marcus Solås bryter håndbak med Aslak Nygård. Foto: Trine Robstad

Bernt Thoresen og Reidar Skofteby åpnet treningen ved å takke for muligheten til å vise dem både bryting og håndbak.

– Vi synes det er utrolig hyggelig at vi ble invitert til å komme og trene med dere i dag. Vi er en inkluderende klubb og er opptatt av å se hver eneste utøver. Vi har aldri hatt rullestolbrukere som medlemmer før, så i dag kan vi lære noe mer av dere som potensielt kan bli nye medlemmer, sa Thoresen.

Stor entusiasme

Mange av deltakerne var ivrig etter å prøve både håndbak og bryting, og det var tidvis kø foran håndbaksbordet.

Miriam Ibsen var spesielt interessert i å lære om håndbakteknikker.

– Jeg har alltid hørt fra venner at jeg er veldig god i håndbak, men jeg svarer alltid at jeg tror det er en del teknikk også, smiler Ibsen.

Etter treningsøkten med håndbakklubben håper hun at hun kan få bruke noen av teknikkene hun har lært seg.

Abraham Kflay Hagos brøt håndbak mange ganger i løpet av kvelden og viste stor entusiasme. Foto: Trine Robstad

For de fleste var det første gang de fikk prøvd denne sporten på ordentlig, selv om mange har gjort det litt for moro skyld som barn.

Abraham Kflay Hagos stilte seg i kø flere ganger i løpet av den 1,5 times lange økten. Marcus Solås og Line Erland klarte ikke holde tilbake smilet når de fikk prøve seg. Solås var ekstra fornøyd etter å ha vunnet noen kamper.

Marius Aamodt og Gordon Crowe brøt hardt etter veiledning fra Reidar Skofteby. Det ble mye latter selv om de til tider brøt for fullt alvor.

Testet seg mot verdensmester

I tillegg til å bryte med hverandre fikk også noen få prøve å bryte håndbak mot flere ganger verdensmester Øyvind Birkeland. Tirsdagens økt fikk virkelig fram konkurranseinstinktet i alle som deltok.

Kristiansand Bryteklubb startet i 2015 og i slutten av 2018 ble underklubben Kristiansand Håndbakklubb startet. Klubbene har til sammen over 200 medlemmer. Flere av medlemmene har tatt bronse, sølv og gull i NM. I tillegg har også håndbakklubben også nevnte Øyvind Birkeland som medlem.

Marius Aamodt og Gordon Crowe tok seg skikkelig ut med god hjelp fra Reidar Skofteby. Foto: Trine Robstad

– Alle er velkomne til å trene hos oss, uansett om man vil bli verdensmester, norgesmester eller bare har lyst til å trene, sier leder for håndbakklubben, Reidar Skofteby.

Etter en svært vellykket kveld sammen med Åpen Hall Agder var det tydelig at håndbakklubben kommer til å få flere medlemmer.

Marcus Solås ble også med på noen bryteøvelser. Foto: Trine Robstad

Miriam Ibsen fikk virkelig kjenne på flere ganger verdensmester Øyvind Birkelands styrke. Foto: Trine Robstad

Line Erland og Marcus Solås. Foto: Trine Robstad

Line Erland og Abraham Kflay Hagos. Foto: Trine Robstad