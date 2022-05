Selv om Arendal leverte en gjennomført solid bortekamp, så er det først og fremst Ullern-keeper Filip Terzic som vil bli husket fra denne kampen. Den 29 år gamle serberen var nemlig aktivt involvert i alle tre scoringene som Arendal noterte seg denne lørdagen.

Mislykket heading

Først var det altså Preben Skeie som forsøkte å heade en ball videre til Mathias Johansen etter ett minutts spill. Men Preben traff ikke ballen ordentlig og den gikk nokså løst mot mål. Alle regnet med at keeper hadde full kontroll, men på ett eller annet vis fikk han fomlet ballen i mål. Dermed fikk Arendal en helt optimal start på kampen mot et lag som har vist seg å være vanskelig å slå på hjemmebane.

2-0 kom etter en corner rett før pause. Tobias Englund slo den innoverskrudd og keeper ble muligens noe forstyrret av at Sune Kiilerich stod i veien - uten at det var noe ulovlig i det. Resultatet ble i hvert fall at ballen gikk i nettet, via hanskene til keeperen.

- Veldig gode

Dermed gikk Arendal til pause med det mange omtaler som «den farlige» 2-0-ledelsen. Og selv om målene var av det merkelige slaget, så var det ingen tvil om at Arendal var det dominerende laget på Ullern kunstgress.

– Vi er veldig gode i førsteomgangen, og Ullern skaper ingenting mot oss. Men vi var overrasket over måten de møtte oss på. Vi hadde forventet et lag som presset oss høyere. Men vi fikk ekstremt god tid med ballen, og i tillegg var vi veldig gode i gjenvinningsspillet, slik at nesten alt foregikk inne på Ullerns banehalvdel, oppsummerer Roger Risholt.

God kontroll

Kampbildet endret seg noe etter hvilen. Ullern hadde ballen mer og skapte noen tilløp til muligheter gjennom dødballer og lange innkast.

– Jeg føler likevel vi har god kontroll. Edvard (Race) og Sune (Kiilerich) ryddet opp i det meste, og det som kom forbi dem håndterte Jonatan (Byttingsvik) veldig solid, sier Roger Risholt.

Han er enig i at Ullern er mer med i kampen den siste halvdelen. - Det var ikke et bevisst valg fra oss. Vi la ikke om, men i pausen var vi opptatt av at vi skulle holde kontrollen og ikke spille med stor risiko. Det lyktes vi med, mener Roger Risholt.

Ullern fikk en scoring korrekt annullert for offside og utover det var det lite å skrive hjem om før Mathias Johansen på overtid sendte av gårde et skudd som det så ut som keeper hadde kontroll på. Men det hadde han likevel ikke og ballen gikk mellom hanskene hans og i mål.

– Uheldig

- Hvis jeg skal være diplomatisk, så kan jeg jo si at han var veldig uheldig. På den første scoringen må han ha blitt lurt av at ballen spretter foran ham, men jeg har vel aldri sett et slikt mål før. Corneren Tobias (Englund) skrur i mål er jo ikke helt unik. Slike scoringer får man av og til, men det er jo en ball keeper skal ha kontroll på. Også den siste scoringen er et skudd keeper vanligvis ville ha reddet, men vi får bare være fornøyd med at vi får tre spillere på scoringslisten i dag. Vi gjennomfører også en solid kamp og det er fortjent at vi vinner 3-0. Jeg er også veldig fornøyd med at vi holdt nullen også i denne kampen. Det er viktig for oss, sier Roger Risholt som konstaterer at topplaget Moss igjen hentet tre poeng på hjemmebane.

Mange poeng fremover

– Vi kan ikke gjøre noe med hvordan andre lag presterer. Det er imponerende med åtte strake seire. Vi står med et poengsnitt på over to poeng pr kamp etter åtte serierunder, og det er vi godt fornøyd med. Hvis vi presterer som i de siste kampene fremover, kommer vi også til å ta veldig mange poeng utover i sesongen, konstaterer Roger Risholt.

Både Sebastian Remme Berge og Rasmus Lynge Christensen måtte gå av banen med skader i løpet av oppgjøret mot Ullern.

– Vi håper og tror det ikke er noe alvorlig med noen av dem. Sebastian kjente han var litt stiv i lysken, noe som kan ha sammenheng med at vi spilte på en hard og humpete bane. Rasmus fikk en smell i kneet som virket litt skummel ut, men vi håper det ikke er noe alvorlig med ham heller. Vi får se om han trenger ytterligere undersøkelser, sier Roger Risholt.